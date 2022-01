Escola municipal especializada em crianças autistas será construída no Stiep

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão uma escola especializada nesse tipo de atendimento, em Salvador. Nesta quinta-feira (6), foi assinada a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal do Curralinho e da nova sede da Associação dos Amigos do Autista (AMA-BA). A obra é uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal e vai beneficiar cerca de mil crianças.

A nova escola será construída na Rua Granja Marazul, 1, na esquina com a Estrada do Curralinho, no Stiep. A ordem de serviço para início das obras foi assinada pelo prefeito Bruno Reis (DEM), acompanhado dos ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Cidadania, João Roma (Republicanos).

Depois que estiver pronta, a escola será cedida à AMA-BA, que ficará responsável por gerenciar o espaço. As atividades desenvolvidas na sede da unidade, em Patamares, serão transferidas para a nova estrutura e os estudantes receberão acompanhamento educacional especializado no contraturno escolar. A escolha do horário é para facilitar o acesso ao aprendizado e ampliar os serviços destinados a esse público. Além disso, a instituição também realizará atendimento aos familiares e à comunidade.

O prefeito Bruno Reis contou que a nova escola terá 20 salas, todas climatizadas. refeitório, piscina e outras estruturas. Ele disse que o objetivo da obra é aumentar a capacidade de atendimento da AMA, que vai saltar de 145 para mil vagas, e que o Município apoiou a instituição com cerca de R$ 1 milhão, em 2021.

"Apesar disso, faltava uma sede. E, em breve, vão passar a contar com uma sede aqui no Curralinho, a partir dessa autorização de início das obras. Tenho certeza de que esta unidade ajudará pais e mães a terem melhor qualidade de vida para si e suas crianças. Teremos a melhor escola de apoio a crianças com espectro do autismo do Brasil".

Os ministros Milton Ribeiro e João Roma destacaram a importância da educação na formação dos cidadãos e a necessidade de garantir ensino pleno e irrestrito, garantindo assistência a quem mais necessita.

"Durante a pandemia, os protagonistas foram médicos, hospitais e demais agentes de saúde. Mas, neste momento que estamos caminhando para o fim desta pandemia, os professores e demais profissionais da educação serão os grandes protagonistas dessa história. Este projeto da AMA supre todas as necessidades das crianças autistas e esperamos que seja um grande modelo para todo o Brasil", disse Ribeiro.

Com prazo de 18 meses para a conclusão das intervenções e investimento de R$ 12 milhões, a estrutura será construída em um terreno de 6,7 mil m² e reunirá 20 salas de aula, sala multiuso, acessibilidade total, 14 sanitários incluindo adaptações para PCD, refeitório, cozinha, despensa, lavanderia, diretoria, almoxarifado, piscina, quadra poliesportiva, vestiário, sala de professores e depósito para materiais, dentre outros equipamentos modernos para atender a comunidade escolar com todo conforto e segurança.