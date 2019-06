Escola Naval tem 31 vagas; inscrições vão ate 5 de julho

Estão abertas até o próximo dia 5 de julho as inscrições do concurso público para o ingresso na Escola Naval. São 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os candidatos, de ambos os sexos, deverão ter 18 anos completos e menos de 23 anos, no dia 1º/1/2020, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio, ser brasileiro(a) e solteiro(a), dentre outros requisitos. A inscrição deverá ser realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também poderá ser encontrado o edital. A taxa de inscrição é de R$ 106. A Escola Naval, situada no Rio de Janeiro, é um estabelecimento de ensino da Marinha.

Aluno terá ajuda de custo de R$ 1.176

As provas do concurso serão realizadas em diversas cidades do país, incluindo Salvador. O curso é gratuito e terá início em 3 de fevereiro de 2020. Os aprovados contarão com uma ajuda de custo de R$ 1.176, alimentação, uniforme, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.