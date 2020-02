Escola Social do Varejo abre 100 vagas

O Instituto Grupo Big, em parceria com o Instituto Aliança, abriu inscrições para uma nova turma de Salvador da Escola Social do Varejo (ESV). Podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede pública ou que já tenham concluído. São oferecidas 100 vagas, sendo 50 no período matutino e outras 50 no vespertino. As inscrições se encerram amanhã, às 23h59, ou ao atingir 2 mil inscritos.O formulário de inscrição online está disponível no seguinte link: http://bit.ly/ESVBA2020-1.

Início das aulas

O início das aulas está previsto para a segunda semana de março. A Escola Social do Varejo oferece auxílio-transporte, material didático, uniforme e lanche. A formação é de 330 horas, sendo uma parte presencial e a outra por ansino a distância. As oficinas presenciais acontecem no Maxxi Atacado de Pau da Lima (Rua Pastor José Guilherme de Moraes, nº 91) . O certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará. O projeto, que prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista, existe desde 2010 e cerca de 9.600 jovens já concluíram a formação.