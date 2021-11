Escola Virtual disponibiliza preparatório gratuito para o Enem e vestibulares

A Escola Virtual, da Fundação Bradesco, está disponibilizando a todos os estudantes um curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. A formação, totalmente on-line, pode servir como um material de revisão e reforço das disciplinas cobradas no exame. A primeira rodada de aplicação do Enem 2021 será nos próximos dias 21 e 28 de novembro.

Para ter acesso aos materiais do preparatório Enem da Escola Virtual, além da inscrição que pode ser feita no site do curso, é necessário concluir um simulado. A partir dele, é que a plataforma vai mapear as áreas em que o estudante apresentou maior dificuldade e apresentar um plano de estudo sob medida, focado nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática.

A plataforma utiliza a tecnologia conhecida como alphaBRAIN®, que acompanha todos os passos dos alunos enquanto eles estudam. Além de permitir a criação de planos e grupos de estudos, a tecnologia emite relatórios de desempenho e outros recursos voltados especificamente à potencialização da aprendizagem.

O preparatório está aberto não só a quem vai prestar vestibular, mas a todos os estudantes, pois também funciona como um grande reforço escolar. Podem participar estudantes de com, no mínimo, 14 anos de idade. Os alunos têm até o final do ano para concluir a formação, caso queiram certificado.

Além desse curso, a Escola Virtual também disponibiliza outras formações on-line e gratuitas com certificação. Entre as opções, há cursos nas áreas de Administração, Estratégia de Negócios, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Tecnologia, Informática, entre outros. Os estudantes devem completar o ciclo de atividades em até 60 dias e obter, ao menos, 70% de aproveitamento para terem direito ao certificado de conclusão, que é gerado sem custos adicionais.









Fonte: Agência Educa Mais Brasil