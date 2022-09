Todas as escolas da rede estadual e 184 das 428 unidades de ensino da rede municipal serão locais de votação. As escolas estarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a partir de sexta-feira (30), pela manhã.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), as aulas serão retomadas normalmente na segunda-feira (3).

Já as escolas da rede estadual ficarão ocupadas até a segunda para a realização do primeiro turno das eleições.