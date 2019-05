Escolas e faculdades suspendem aulas na quarta (15) por conta de protesto

Alunos das escolas das redes municipal e estadual e de algumas unidades da rede privada ficarão sem aula nesta quarta-feira (15). O mesmo acontecerá com os estudantes das universidades públicas - federais e estaduais. A aulas serão suspensas por conta de uma manifestação contra a reforma da previdência e o bloqueio de verba para as universidades federais. O ato está previsto para ocorrer nesta quarta, no país inteiro. Em Salvador, está marcado para às 9h, com concentração no Campo Grande, de onde os manifestantes seguirão até a Praça Castro Alves.

Com a adesão de professores das redes de ensino pública e privada, diversas instituições do ensino infantil, fundamental, médio e superior não funcionarão.

Mais 800 mil alunos da rede estadual terão as aulas suspensas. Já na rede municipal serão afetados cerca de 140 mil alunos de 434 escolas. O CORREIO também entrou em contato com o Sindicado dos Professores do Estado da Bahia (Sinpro), que não se posicionou. Porém, uma nota publicada no site do sindicato informa que professores de várias escolas decidiram paralisar suas atividades "para unir forças neste momento crucial da luta dos trabalhadores em educação, pela defesa dos seus direitos e da Educação no Brasil”.

O CORREIO entrou em contato com mais de 20 escolas de ensino privado que funcionam na capital baiana e constatou que mais da metade delas suspendeu as aulas nesta quarta-feira.

Confira algumas instituições que terão as aulas suspensas:

Antônio Vieira: Setor administrativo funciona normalmente

Salesiano: Setor administrativo funciona normalmente

Salesiano Dom Bosco: Setor administrativo funciona normalmente

Portinari: Não haverá aula, exceto para o 3º ano do Ensino Médio. Setor administrativo funciona normalmente

Colégio Oficina: Setor administrativo funciona normalmente

Lua Nova: Setor administrativo funciona normalmente

Experimental: Haverá paralisação em todos os setores

Via Magia: Haverá paralisação em todos os setores

Escola Land (Gurilândia): não haverá aula do 5º ao 7º ano do ensino fundamental

ISBA: Setor administrativo funciona normalmente

Miró: Não haverá aula apenas para o ensino fundamental II. Infantil e fundamental I haverá normalmente

2 de Julho: Setor administrativo funciona normalmente

Victória-Régia: Setor administrativo funciona normalmente

Girassol: Setor administrativo funciona normalmente