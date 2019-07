Escritora Rita Queiroz lança livro infantil neste domingo (7)

Em sua estreia na literatura infantil, a escritora, poetisa e professora Rita Queiroz lança amanhã o livro Ciranda Cirandinha: Vamos Brincar Com Poesia?, no Espaço de Cultura e Arte, na Ceasinha do Rio Vermelho, a partir das 10h30. A obra tem 13 poesias com rimas simples, em que se destacam o ritmo das palavras.

Livro Ciranda Cirandinha: Vamos Brincar Com Poesia? (Foto: Divulgação)

“Comecei a escrever pensando na minha infância, no contato com a natureza, na saudade da casa da avó”, conta Rita. Além dos textos autorais, o livro tem um espaço em branco no fim, destinado para os próprios leitores mirins produzirem seus textos e ilustrações. A programação do evento ainda conta com roda para contação de histórias.

Livro Ciranda Cirandinha: Vamos Brincar Com Poesia?

O quê: lançamento da obra Ciranda Cirandinha: Vamos Brincar Com Poesia?

Quando: Domingo (7), às 10h30

Onde: Espaço de Cultura e Arte (Ceasinha do Rio Vermelho)

Entrada gratuita