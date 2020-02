Escutas da Faroeste revelam calote de falso cônsul a suspeitos de operar esquema no TJ

Diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF) com autorização judicial revelam o acirramento das tensões entre um dos investigados na Operação Faroeste e o falso cônsul de Guiné-Bissau, Adailton Maturino, por causa de dívidas relativas ao suposto esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Em conversa telefônica de aproximadamente 20 minutos, realizada na manhã de 8 de maio do ano passado, o advogado João Carlos Novaes, alvo da quarta fase da Faroeste, faz queixas a um homem não identificado sobre o atraso no repasse destinado a ele por Maturino, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) como mentor do esquema.



SPC da negociata

“Secou lá a fonte, meu amigo. Seu Adailton tá devendo (...). Já tem sete meses sem receber dinheiro”, diz Novaes. Mais adiante, informa que o débito se refere a parcelas de R$ 30 mil mensais não quitadas por Maturino. “Fora o grande que ele me repassa”, emenda. Os diálogos constam em relatório da PF obtido pela Satélite.

Causa própria

Na conversa gravada pela PF, o advogado critica a vida de ostentação adotada por Adailton Maturino com dinheiro que teria origem na grilagem de terras do Oeste baiano através de conluio com magistrados do TJ acusados de participar do esquema. “Tô no limite. O cara (Maturino) tem um avião e tem um barco”, dispara João Carlos Novaes, ao reclamar dos gastos excessivos do falso cônsul em bens de luxo e eventos com artistas famosos. “Quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu sumo do ar”, diz o advogado. “Ele tem essa necessidade, doutor, de ficar parecendo árvore de Natal, se pendurando de ouro”, complementa o interlocutor. O diálogo foi interceptado pela Faroeste em um dos 105 telefones ligados a alvos da operação, conforme noticiado na edição de ontem.

Semente plantada

A Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários autorizou a Contermas, arrendatária do Novo Terminal Marítimo de Salvador, a alugar uma área de 2.635 metros quadrados na orla do Comércio para que a prefeitura inicie a construção do Doca 1, projetado para ser o primeiro polo público-privado de economia criativa do Brasil. O contrato que libera a obra, prevista para durar seis meses, será assinado já nas próximas semanas.

Na bronca

Em desabafo recente feito a aliados de primeira hora, o senador Jaques Wagner (PT) demonstrou irritação com o tratamento dispensado a ele pela secretária estadual de Relações Institucionais, Cibele Carvalho. Na ocasião, o petista disse que a chefe da pasta evita recebê-lo e atender seus contatos telefônicos. O mal-estar ocorre em meio às especulações sobre um eventual distanciamento entre Wagner e o governador Rui Costa (PT), a quem Cibele devota lealdade exclusiva.

Cota mínima

Dos 120 novos alunos do RenovaBR que pretendem disputar a prefeitura em 104 cidades este ano, só dois são da Bahia. Outros 19 baianos da última turma da escola de formação de políticos querem o cargo de vereador, em um universo de 500 espalhados por 166 municípios.