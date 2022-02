Eslovênia quebra câmera e brothers são punidos no BBB 22

Os participantes do BBB 22 foram punidos na manhã deste sábado (5) após Eslovênia ter quebrado uma das câmeras durante a festa dessa sexta (4). Eles foram avisados pelo Big Boss antes da prova do anjo.

“Como todos vocês já sabem, depois de mexer nas drogas dos equipamentos, Dona Eslovênia quebrou um equipamento da festa diante de todos vocês. Além do mal uso do microfone, descumprindo as obrigações", disse a voz.

Eslovênia perdeu 200 estalecas e o restante dos confinados, 100 estalecas, cada, totalizando 1.900 estalecas.