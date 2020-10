Especial Agenda Bahia: como Big Data e Inteligência Artificial auxiliam nossa saúde

Tecnologia auxilia médicos e enfermeiros todos os dias (Foto: Pexels)

Mais um podcast especial, parte do Fórum Agenda Bahia 2020!

Não há assunto mais discutido em 2020 do que saúde. No meio de tantos assuntos sobre covid-19, algo ficou claro: os dados são fundamentais não só numa pandemia, mas em qualquer caso de diagnóstico, controle epidemiológico ou tratamento.

Mas essa foi só uma amostra aos leigos desse universo gigantesco que é a aplicação da ciência de dados na saúde. Hoje, essa união tem ampliado as fronteiras em todas as áreas possíveis: desde a pesquisa, passando pela gestão de hospitais, até o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz.

Imagine um mundo em que robôs são treinados para realizarem a triagem de um paciente e entregarem um relatório completo ao médico. Um mundo em que pacientes internados são monitorados 24 horas por dia, a fim de evitar infecções e outros problemas hospitalares.

Imagine um mundo em que as pesquisas em saúde conseguem observar milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, podendo aproveitar dados sociológicos, de escolaridade, de renda, de histórico médico.

Nenhum desses exemplos foi citado em vão: todos já fazem parte do nosso dia a dia e são oferecidos por startups no Brasil e na Bahia. E são apenas amostras, ainda iniciais, do que o Big Data (quantidades enormes de dados) e a Inteligência Artificial podem nos proporcionar.

Nesse podcast especial, discutimos tudo sobre a aplicação de Big Data e Inteligência Artifical na saúde. Como essas tecnologias já têm ajudado a salvar vidas, agilizar atendimentos e diagnósticos, evitar infecções e auxiliado na criação de vacinas e remédios.

O episódio traz debates e entrevistas sobre o que é Big Data, Inteligência Artificial, Blockchain, Internet das Coisas e outros termos comuns à tecnologia e saúde. Ouvimos José Borbolla Neto, especialista em Data Science e professor de cursos de dados na Digital House.

Também ouvimos Cristian Rocha, CEO da startup Laura; Lucas Albrecht de Almeida, diretor e co-fundador da Nexxto; e Maria Yury Ichihara, coordenadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (Cidacs), da Fiocruz.

