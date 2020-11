Especial Agenda Bahia: os impactos da covid-19 na Economia Criativa e como os baianos têm se reinventado

Mais um podcast especial, parte do Fórum Agenda Bahia 2020!

A Bahia é a terra da guitarra baiana, do axé, do Carnaval, do pagodão, do arrocha. Guardiã da cultura afro-brasileira, do candomblé, do sincretismo religioso. Lar de atores, diretores, publicitários, cantores, arquiteros, artistas circenses premiados.

Em resumo: graças à criatividade, marca internacional do povo baiano, o nosso estado é um pólo mundial da Economia Criativa. Setor que, com a pandemia da covid-19, sofreu um baque tremendo e ainda não tem previsão de retornar ao 'normal'.

Mas aí a criatividade trabalhou mais uma vez: eventos importantes como o Prêmio Braskem de Teatro não deixaram de acontecer. Todo o setor da Economia Criativa se adaptou para continuar dando espaço ao talento feito na Bahia.

A Economia Criativa não se vê mais longe da tecnologia. Graças a ela, foi possível manter apresentações e ter renda nesse momento difícil. O que nos leva a discutir: até onde pode ir essa aliança entre os criativos e os novos meios de comunicação?

Nesse podcast especial, discutimos o impacto da covid-19 no setor da Economia Criativa, falamos de cases importantes que não deixaram de acontecer e trazemos uma discussão sobre o futuro desse setor: será cada vez mais tecnológico?

Para esse podcast, ouvimos Beth Pontes, gestora cultural, consultora e pesquisadora do Observatório de Economia Criativa da Bahia; também ouvimos Fernanda Bezerra, produtora cultural da Maré Produções.

Também ouvimos Ana Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação corporativa da Braskem, que organiza o Prêmio Braskem de Teatro; e o publicitário Paulo Rogério Nunes, empreendedor e consultor em diversidade.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

