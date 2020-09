Especial Agenda Bahia: tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

Mais um podcast especial, parte do Fórum Agenda Bahia 2020!

Com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo, é possível que você não saiba nada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor na última sexta-feira (18).

Pois fique sabendo que ela é um marco para o Brasil, que finalmente entrou no Século XXI. A LGPD vai oferecer mais privacidade a você, que consome internet e acaba deixando seus dados pessoais por aí. Não à toa, é considerada o 'novo' Código de Defesa do Consumidor.

Nesse podcast especial, trazemos todos os detalhes da LGPD. Quais os seus direitos adquiridos? Como a lei vai interferir na sua vida, na economia do país e na cidadania? Quais os benefícios que ela traz em inovação e tecnologia?

O episódio traz entrevistas explicando didaticamente o conteúdo da lei e sua aplicação. Também trazemos um debate com Fabro Steibel, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), que participou da gênese da LGPD, e Rachel Vita, curadora do Fórum Agenda Bahia.

Também trazemos entrevistas com Juliana Oms, advogada e pesquisadora da equipe de direitos digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec); Arthur Almeida, advogado criminalista e especialista em gestão de dados, membro da Frente de Juristas Negras e Negros (FJUNN); e com Emmanuel Martins, sócio da Tail e presidente do comitê de proteção e gestão de dados do IAB Brasil.

