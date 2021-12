Especial de Natal do Porta dos Fundos ganha data de estreia

Sempre polêmicos, os especiais de Natal do Porta dos Fundos são aguardados quando dezembro chega. Este ano, o programa vem em formato animação, numa coprodução da Estricnina Filmes, para a plataforma de streaming Paramount+, do grupo ViacomCBS, que detém 51% do Porta dos Fundos. A estreia já está definida e foi apresentada em primeira mão pela coluna Zapping, de Cristina Padiglione: 15 de dezembro.

Ex-Porta dos Fundos, o comediante Rafael Portugal (BBB) será Jesus em Te Prego Lá Fora, que conta a vida do filho de Deus adolescente, antes de se tornar Cristo. Na história, ele está chegando a uma nova escola de Ensino Médio e, com a ajuda do amigo Lázaro (Fábio de Luca), tenta se integrar.

O Porta dos Fundos realizou algumas produções natalinas em seu canal no YouTube antes de chegar à Netflix, em 2018, para o Especial Se Beber Não Ceie, que ganhou um Emmy Internacional de Comédia, tendo Fábio Porchat como um Cristo mau caráter.

Em 2019, o especial de Natal do grupo ganhou um tom polêmico com A Última Tentação de Cristo, da Netflix, que insinuou que Jesus, interpretado por Gregório Duvivier, seria gay. Em 2020, fora da plataforma, o Porta encenou Teocracia em Vertigem, que foi ao ar pelo canal do grupo no Youtube, inspirado no documentário de Petra Costa, Democracia em Vertigem