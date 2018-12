Especial: leia os melhores Textões de 2018

A ideia é massa: pinçar nas redes sociais textos que reflitam assuntos que estão palpitando na vida de popular de Salvador (e do Brasil, óbvio) e replicar com devida autorização dos autores. Não à toa, a coluna Textão foi premaida em Bogotá, na Colômbia, onde o CORREIO faturou o Latam Digital Media Awards, um dos mais conceituados prêmios de mídia do mundo.

O reconhecimento veio pela Associação Mundial de Jornais e Editores (WAN-Ifra), que considerou o projeto Textão como o Melhor Projeto de Fidelização em Redes Sociais do ano. Agora, o CORREIO vai para a seção mundial do prêmio, que acontece em junho de 2019, na Escócia.

Para marcar o ano recheado de textões, selecionamos dez exemplos para você relembrar o que se passou nas redes sociais.

Boa leitura!

***

Eliane Brum: jornalistas agora são ameaçados até pelo que não escreveram, da jornalista e escritora Eliane Brum, que alerta para os perigos não óbvios da notícia falsa, neste caso, os efeitos de um texto atribuído à colunista do CORREIO Malu Fontes.

Valeu, boi: a história do animal que mergulhou no mar pela liberdade, de André Uzêda, sobre o caso do boi que fugiu do Parque de Exposições e morreu afogado nas águas de Itapuã, apesar de ser resgatado por salva-vidas.

Trança pode ser liberdade agora, mas pra mim nera não; era pra fugir da química, de Laís Almeida, sobre, como o próprio título indica, fala sobre preconceito racial, bullying e identidade.

Medicina come mosca em relação a transtornos mentais que levam ao suicídio, do escritor Henrique Wagner, que fala sobre a necessidade de repensar os transtornos mentais sem preconceito e o acesso à rede de saúde pública mental.

Stan Lee: o pai da mitologia americana, do pesquisador e escritor Gonçalo Junior, que presta uma justa homenagem ao quadrinista Stan Lee, criador de todos os heróis icônicos da Marvel, morto e, novembro, aos 95 anos.

Por que emagrecer é sinônimo de vitória e engordar é visto como derrota?, da jornalista e body positive Naiana Ribeiro, sobre questões de afirmação e autoestima na vida plus size.

A depressão grave é como uma onça atacar você, desarmado, do músico Tuzé de Abreu, sobre o processo de descoberta e tratamento de sua depressão - e como podemos desmistificar a doença.

Clipe de Beyoncé e Jay-Z discute desvalorização da arte negra, vídeo do ativista Spartakus Santiago, sobre a importância do clipe Apeshit, do casal Carter, para a cultura negra mundial.

O dia em que "ser mãe" perdeu a paciência com seu filho pequeno, da jornalista Carla Bittencourt, sobre como é difícil manter a serenidade na educação diária dos filhos pequenos e o direito de perder mesmo a paciência, porque ninguém [e de ferro

Por bem ou por mal, #DeixaElaTrabalhar, da jornalista esportiva Fernanda Varela, sobre, claro, o preconceito contra as mulheres no mundo do futebol.