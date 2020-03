Especialistas da Ufba tiram dúvidas sobre coronavírus; assista

Não são apenas os laboratórios que estão tendo trabalho com o novo coronavírus, especialistas precisam a todo tempo desmentir informações falsas sobre o tema. Nesta sexta-feira (13), a professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia Maria da Glória Teixeira está fazendo uma palestra sobre o tema 'Covid-19: do pânico ao conhecimento'. Ela é doutora em saúde pública e vai esclarecer dúvidas de forma on-line.

O também professor do Instituto Eduardo Luiz Andrade Mota vai debater o tema. Ele é especialista em Epidemiologia de Enfermidades Transmissíveis e Metodologia Epidemiológica. O evento acontece no Instituto de Saúde Coletiva, mas será transmitido apenas on-line.

O coronavírus foi identificado pela primeira vez em 31 de dezembro de 2019, na China. O Covid-19 é uma doença provocada pelo vírus que causa sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, mas é mais agressivo que uma gripe comum.

No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro. Atualmente, são 1.422 pacientes suspeitos no país e outros 77 já confirmados, sendo três deles em Feira de Santana, na Bahia. Os dados são do Ministério da Saúde.