Especialistas ensinam como aproveitar redes sociais para empreender na quarentena

Nos últimos dias, as redes sociais foram invadidas por uma série de lives, vídeos, imagens de influenciadores digitais que estão emprestando seus perfis para ampliar o rol de informações sobre a prevenção ao novo Coronavírus, além de ajudarem a levantar o ânimo dos que estão em distanciamento social e até mesmo entreter quem está em quarentena. Nunca se consumiu tanto em mídias digitais e essas plataformas ampliaram o potencial para transformar o momento de crise em novas oportunidades de negócios.

Rafael Coca, fundador da empresa especializada em marketing digital Spark, diz que agora o momento é de parceria e de união, citando a ação de diversos segmentos que estão fazendo campanhas para ajudar os pequenos produtores, restaurantes e profissionais autônomos, estão realizando publicidade sem cobrar cachê e até mesmo usando suas redes sociais para ajudar a arrecadar doações para comunidades e ONGs. “Um exemplo é o Menu do Amanhã, uma iniciativa criada pelo Gaspaindica para ajudar os restaurantes a manterem um fluxo de caixa durante a quarentena. O cliente compra um voucher com desconto para utilizar no futuro”, cita.

Coca também destaca o trabalho realizado pelo projeto #CoronaNoParedão desenvolvido pela ONG Gerando Falcões. “No projeto social diversos influenciadores e celebridades abrem o coração pedindo para todos ajudar com a arrecadação de cestas básicas para doar nas comunidades durante essa crise do covid-19”, pontua.

Com uma postura parecida, o gerente da Genexus Brasil, plataforma de desenvolvimento software multiplataforma, Ricardo Recchi ressalta o novo momento e o protagonismo das redes sociais, onde as organizações mais bem adaptadas a essa situação - com operações de e-commerce, aplicativos e sistemas de gestão em nuvem - reorganizaram suas estruturas internas e transferiram suas operações para o digital, suavizando os impactos da crise.

“Por outro lado, players de tecnologia, com o propósito de solidariedade, desenvolveram rapidamente soluções para conter o avanço da pandemia. Fica claro que a Transformação Digital não é uma buzzword, uma modinha. Ter processos on-line e ferramentas disruptivas que apoiam o negócio deixou de ser uma vantagem competitiva e se tornou uma necessidade para sobrevivência do negócio”, destaca.

Crises e oportunidades

Para Rafael Coca, a hora é de se reinventar, gerar conteúdos relevantes para o momento, pensando em como ajudar e engajar seus seguidores. “É um momento para criar oportunidades, sem ser oportunista. Criar conteúdo com qualidade, responsabilidade e fazendo valer seu poder de engajamento e comunicação. É muito importante ter o tom adequado nesse momento”, diz o especialista, lembrando que, como profissionais autonomos, diversos influenciadores sofreram com a suspensão ou adiamento de ações comerciais, que não faziam sentido para o momento.

A influenciadora digital, especialista em marketing digital e escritora Júlia Munhoz acredita que uma das mais poderosas ferramentas para conseguir fazer negócios e gerar recursos hoje é o Instagram. Com uma base de usuários de quase 2 bilhões de pessoas, essa é a rede que mais cresce no mundo e que tem forte adesão e engajamento em especial da população economicamente ativa.

Outro aspecto destacado por Júlia Munhoz é a manutenção de uma constância nas postagens. “Se você quer usar as redes sociais como vitrine para o seu negócio, não dá para postar só quando dá, é preciso criar uma presença digital constante e interessante, aproveitando as possibilidades de cada recurso de acordo com o propósito”, pontua.

Reiventando as redes

Dessa forma, ela destaca que os stories são ótimas para aproximar a audiência, as lives funcionam para humanizar as marcas e aquecem a audiência com a divulgação de conteúdo e relacionamento, que a IGTV é muito bom para conteúdos acima de um minuto, os feeds funcionam como uma vitrine perpétua, atraindo anúncios e seguidores. Ela também faz questão de destacar a importância das parcerias, onde os influenciadores podem compartilhar conteúdo de outros.

Júlia ensina ainda a fugir de postagens de produtos e serviços que transformem o perfil num catálogo de vendas. “Quem está nas redes sociais, está para confraternizar e para consumir valores e não, necessariamente produtos e serviços. Se o seu perfil só tiver isso, ele deixará de ser interessante e perderá seguidores”, ensina. Ela enfatiza a necessidade de pesquisar a audiência, descobrindo suas necessidades e anseios, gerando boas experiências.

Outro aspecto criticado por Júlia é a falta de relacionamento que um perfil distanciado e frio provoca. “Esses também são desinteressantes, pois aparecem como mais uma conta. É preciso se tornar importante para quem te segue, estabelecendo uma audiência qualificada”, orienta.

Júlia Munhoz destaca a importância de gerar uma experiência positiva para os seguidores com conteúdos efetivamente interessantes e constantes (foto: Divulgação)



Instagram como plataforma de vendas

1- Atração: Não tente oferecer carne para vegetarianos. É fundamental para o seu negócio entender que você precisa de pessoas que tenham demanda ou necessidade dos seus produtos e serviços. Atrair as pessoas erradas além de custar tempo e dinheiro à empresa, gasta muita energia e leva a desmotivação.

2- Relacionamento: ao criar relacionamento com os seus clientes no Instagram você conseguirá vender muito mais, convertendo interação em vendas. Estabeleça a confiança e a reciprocidade necessárias e se torne especial para o seu cliente. Isto vai diferenciar você de sua concorrência.

3- Venda: quando há atração do cliente e relacionamento, você sabe exatamente quais são as necessidades e dores daquela pessoa, logo consegue vender exatamente aquilo que ela busca. Empenhe-se em obter a satisfação máxima para o seu cliente para que ele espontaneamente divulgue o seu negócio e atraia outros clientes.

(Fonte: Júlia Munhoz)

Sobre o livro

Título: Instagram para Negócios

Páginas: 129 pages

Editora: DVS Editora

Vendido por: Amazon.com Services LLC

ASIN: B084HQ1QD8

Formatos: impresso e e-book

Link para comprar