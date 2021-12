Espécie em extinção, arara azul era comercializada em pet shop no Bairro da Paz

Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resultou na prisão de um homem por tráfico ilegal de animais ameaçados em extinção e na apreensão de 19 aves em uma pet shop de fachada, que funcionava no Bairro da Paz, na última segunda-feira (6). De acordo com a polícia, o imóvel era um ponto de comércio ilegal de aves e lá os policiais militares flagraram um homem de 27 anos com 19 animais, inclusive arara azul, espécie considerada ameaçada de extinção e que integra a lista de animais vulneráveis do Ministério do Meio Ambiente desde 2003.

Ao todo foram apreendidas três araras (azul, vermelha e Canindé), três papagaios, duas Cuiubas do coco, duas Jandaias; oito Jabutis; e um tucano do bico amarelo. As aves são recém nascidas estavam em condições inadequadas de cuidados de cativeiro. Os animais foram entregues no Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)/Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para adoção dos cuidados necessários pelos veterinários e o autor do crime foi conduzido à sede da Polícia Federal para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

“A Coppa tem realizado diversas ações para coibir o tráfico de animais silvestres, em especial da espécime Anodorhynchus hyacinthinus (Arara-Azul), que vem sendo traficadas para a capital baiana e, posteriormente, para São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina”, revela o tenente Tiago Portela, oficial da Coppa.