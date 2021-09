Especulado no Bahia, atacante do Náutico nega acerto com Tricolor

Especulado como possível reforço do Bahia para a próxima temporada, o atacante Vinícius, do Náutico, negou que tenha assinado pré-contrato com o tricolor. Durante entrevista coletiva, o jogador disse que não recebeu nada do clube baiano e que está focado na disputa da Série B.

“Para deixar, claro, não assinei nada e não tenho nada com nenhum clube para o ano que vem. Pelo contrário, o meu único foco é a Série B pelo Náutico, sempre deixei muito claro isso, o foco é o próximo jogo. E o foco maior ainda é o acesso com o Náutico. Não assinei nada, não acertei nada e não recebi nada”, afirmou.

Vinicius explicou ainda que o seu representante está fora do Brasil no momento e que também não foi consultado sobre um possível interesse do Bahia. O jogador afirmou que ficou sabendo do suposto acerto através da imprensa.

“Meu empresário está fora do país, deve estar voltando agora. Ele não me ligou, não falou nada do Bahia”, explicou ele.

“Na verdade, ficou um pouco desencontrado, porque as duas únicas pessoas que podem responder por isso somos eu e meu empresário, que resolve isso para mim. Soltaram uma notícia e esqueceram de contatar a mim e a meu empresário. Não assinei nada, não recebi nada do Bahia”, continuou.

Um dos destaques do Náutico na Série B, Vinícius teve o nome ligado ao Bahia pela imprensa pernambucana. O jogador teria despertado o interesse do tricolor para a temporada 2021. Recentemente ele recusou a oferta de renovação com o Timbu. Oficialmente a diretoria do tricolor não comenta sobre possíveis contratações.