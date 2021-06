'Espero fazer outra história e encerrar minha carreira aqui', projeta Dinei

Ele já começou a treinar com bola na Toca do Leão e está ansioso para voltar a vestir a camisa rubro-negra. Aos 37 anos, Dinei voltou a falar como jogador do Vitória e avisou que está pronto defender o clube outra vez. "Todos sabem que eu vinha jogando pela Jacuipense. Estou apto a jogar. É só questão de documentação. Se tudo estiver ok, já estou pronto para ajudar o time", afirmou o atacante durante apresentação oficial realizada nesta terça-feira (1º).

Está em condições e também com ritmo de jogo. A última vez que ele entrou em campo foi sábado (29), na despedida da Jacuipense, na derrota por 2x0 para o Floresta, em Horizonte (CE), na estreia da Série C do Brasileiro. Agora, a missão dele será defender o Vitória na Série B do Brasileiro e ajudá-lo a conquistar o acesso à elite do futebol nacional.

"É um prazer estar de volta. Todos sabem o carinho que tenho pela equipe do Vitória. Estou muito feliz. Sei que tenho uma história no clube, mas nada que não tenha que fazer de tudo no presente. Sei que tenho uma história, mas pode ter certeza que vou dar o máximo de mim para, junto com o grupo, recolocar o Vitória de onde não deveria ter saído. Em 2012, prometi voltar. E pode ter certeza que vou me dedicar para que o Vitória volte ao seu lugar", afirmou Dinei, que planeja pendurar as chuteiras na Toca do Leão.

"Recebi o convite e não tinha como recusar por tudo que passei aqui. É um momento que o Vitória está passando, espero fazer outra história e, com certeza, encerrar minha carreira aqui. É o clube que tenho identificação. Esse ano o objetivo é voltar para a Série A".

Apesar de estar pronto para entrar em campo, Dinei ainda precisa ser regularizado para ficar à disposição do técnico Rodrigo Chagas. O próximo compromisso do Vitória é na quinta-feira (3), às 19h, no Barradão, diante do Internacional. O jogo é o primeiro da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta é no dia 10, às 21h30, no Beira-Rio. Pela Série B do Brasileiro, o Leão volta a campo no dia 7, às 20h, quando recebe o Náutico.

"Aqui é minha casa. Foi onde passei a melhor temporada de minha carreira. Foi em 2008, minha primeira passagem. Depois de 2012 a 2014. É um clube que tenho identificação. Pode ter certeza que, apesar dos 37 anos, futebol não tem idade. Tem vários exemplos de jogador atuando em alto nível. Me cuido bem fora de campo, venho para ajudar o time do Vitória, que é jovem. Pode ter certeza que vamos conquistar nosso objetivo nesse ano", prometeu.

Dinei volta a vestir vermelho e preto sete anos após deixar a Toca do Leão. A primeira passagem foi em 2008, quando disputou 14 jogos e anotou oito gols. Depois, ele retornou em 2012 e ficou até 2014. Nesse período, fez mais 130 partidas e marcou outros 43 tentos. No total, foram 144 jogos, 51 gols marcados e dois títulos, ambos no Baiano.

Após deixar o Vitória, Dinei passou quatro anos jogando no futebol japonês. Ele defendeu Kashima Antlers, Shonan Bellmare, Ventforet Kofu e Matsumoto Yamaga. Ao retornar para o Brasil, no ano passado, vestiu a camisa do Água Santa, de São Paulo. Antes de acertar com o Vitória, o atacante estava defendendo a Jacuipense. Ele marcou três gols no Campeonato Baiano, dois deles contra o Vitória, no triunfo por 2x1, no Barradão, válido pela 4ª rodada da fase classificatória do estadual.

Dinei escreveu o nome na história do Vitória ao assinar quatro gols contra o Bahia no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7x3, na Fonte Nova. Ele e Índio são os maiores goleadores rubro-negros em um único Ba-Vi. Além dos gols em jogos marcantes, Dinei também fez parte da campanha da Série A do Brasileiro de 2013, quando o Vitória terminou em 5º lugar. Por esses e outros feitos, o centroavante se tornou ídolo e teve o apoio da torcida para esse novo contrato.

"Fiquei muito feliz. Minhas redes sociais não paravam. Estou muito contente de estar voltando. Pode ter certeza que vou dar a vida por esse clube, para que a gente possa voltar para a Série A, para dar alegria ao torcedor", disse Dinei. O centroavante também destacou em qual aspecto mais mudou da última passagem pela Toca do Leão para cá, sete anos atrás.

"A diferença é a experiência. Acho que tem sete anos desde a última passagem. Estou mais experiente, mais forte. Eu era muito magro, ganhei muita massa muscular. Isso vai ajudar um pouco. O Vitória revela muitos garotos. Tem o Samuel que está em alto nível, fez uma grande Copa do Nordeste. Venho para contribuir, passar um pouco da minha experiência para ele. Com um grupo unido a gente sempre vai vencer".

Dinei é o jogador mais velho do elenco do Vitória e vai disputar posição no time com um dos mais novos do grupo. Samuel, 20 anos, é a atual referêcia da área rubro-negro e artilheiro do time na temporada. De mesma idade, Samuel Granada foi contratado recentemente e é a outra opção de centroavante à disposição.

"Importante a mescla. Jogadores jovens com experientes. Tem que ter um grupo focado, a competição é longa, vai precisar de todos. Com certeza venho para contribuir com os mais jovens. Que a gente possa ter sucesso", projetou Dinei.