Espetáculo A Casa Encantada reflete sobre direitos da criança e do adolescente

O espetáculo infantojuvenil "A Casa Encantada", que leva ao público de forma lúdica reflexões a respeito dos direitos da criança e adolescentes em suas diversas escalas, tem a pré-estreia marcada para o próximo domingo (22), às 11h, no Teatro Sesc Pelourinho.

A peça integra o projeto Dominguinho em Casa e é uma realização do Selo Calu Brincante encenada pelo grupo de 'Teatro Bonde da Calu'.

A Casa Encantada faz uma homenagem ao circo e a infância, utilizando elementos da arte circense e a poesia para discutir os temas que permeiam várias situações e problemas contemporâneos.

No espetáculo, é mostrado de forma divertida e simbólica, a importância de cada um se reconhecer nos pequenos detalhes do mundo e a valorização desses detalhes na construção das identidades e representatividades.

Autores do texto, Cássia Vale e Cell Dantas desenrolam histórias que questionam os direitos a ludicidade, as culturas da infância e assim o grupo brinca com o conceito de direitos da criança para além daqueles que a lei assegura, incluindo os que só muita liberdade, respeito, brincadeiras e representatividade podem garantir.

A estreia do espetáculo será dia 18 de junho, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, e ainda há uma nova apresentação programada para o dia 19 de junho. A iniciativa é apoiada pelo Bando de Teatro Olodum, Life Circo e Moinhos Giro de Arte.