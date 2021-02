Espetáculo de dança infantojuvenil Em Casa será exibido domingo (28)

O espetáculo de dança infanto juvenil Em Casa, inspirado no universo sonoro do musical Os Saltimbancos, será exibido neste domingo, 28, gratuitamente, às 16h, no YouTube da Reforma Cia de Dança.

Em Casa surge com objetivo de criar proximidades nesses tempos difíceis, confortando corações de crianças que estão distantes das suas atividades, aguçando a sensibilidade e discutindo problemáticas urgentes, como a desigualdade, os lugares sociais, os animais e a natureza.

O projeto conta com a concepção e coreografia de Dejalmir Melo, produção da Linoleo Produções (Paola Vasquez), balé da Reforma Cia de Dança (10 bailarinos) e direção geral de Guego Anunciação. Em Casa conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da FUNCEB (Fundação Cultural do Estado da Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Para mais informações e novidades, acompanhe as redes sociais da Reforma Cia de Dança:

Site: www.guegoanunciacao.com.br/

Instagram/facebook: @ciareforma