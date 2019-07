'Espião' contra o Grêmio, Douglas diz que Bahia está preparado

Os dias no Bahia têm sido animados. Fora de campo o clube vai anunciando contratações para a sequência da temporada. Dentro, o time se prepara para um grande desafio. Quarta-feira (10), o Esquadrão entra em campo contra o Grêmio, às 19h15, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para surpreender o time gaúcho e conquistar um bom resultado em Porto Alegre, o Bahia conta com alguns "espiões". O principal deles estará no banco de reservas. Ídolo do Grêmio como jogador, Roger Machado foi o último treinador da equipe antes de Renato Gaúcho. Por isso, o goleiro Douglas acredita que o Esquadrão vai ter uma certa vantagem. Pelo menos até a bola rolar.

"Temos uma vantagem. Roger não só treinou, mas também jogou no Sul e sabe como mexe com o torcedor, e o clube em geral, uma decisão. Eu como gaúcho, passei no Grêmio também, sei que se tem uma tensão maior diante de uma competição como essa, o Grêmio é multicampeão da Copa do Brasil, mas temos experiência do lado de cá também. Sabemos que o Grêmio sempre vai ser forte dentro da sua casa, com o seu torcedor, mas o Bahia está preparado para se mostrar grande e competente", afirmou o goleiro Douglas. O tricolor gaúcho é pentacampeão da competição.

Natural de Candelária, no Rio Grande do Sul, Douglas passou pelo adversário em 2016, quando trabalhou com Roger, e é também um espião. Em 2017, contra o próprio Grêmio, ele fechou o gol do Avaí e chamou a atenção de todo o Brasil. O goleiro afirma que está preparado para ter outra grande atuação e conseguir sair da Arena com o resultado positivo.

"Eu estou preparado para qualquer forma que seja, sabemos que o Grêmio vai querer fazer o resultado em casa. O Grêmio joga ofensivo até fora de casa, já jogamos contra eles este ano na Bahia, e não vai ser dentro de casa que eles vão deixar de ser ofensivos. Sabemos que vamos ser exigidos, mas espero que não seja como foi contra o Avaí em 2017. Mas se for, somos capazes de sair de Porto Alegre sem sofrer gols, algo que é importante para o jogo de volta", disse.

Treino

No CT do Inter, o Bahia fez o último treino antes do jogo. Roger Machado terá duas caras novas no duelo. Regularizados, o meia Alejandro Guerra e o zagueiro Juninho, ambos contratados do Palmeiras, estão à disposição e podem jogar pela Copa do Brasil. Já o zagueiro Ernando, com hérnia de disco, é desfalque por tempo indeterminado.