'Espírito para o resto do campeonato', diz Clayson após gol

O resultado da partida contra o Internacional não foi bem como o Bahia esperava, mas o tricolor foi valente no empate por 2x2, na tarde deste domingo (6), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em um jogo polêmico e marcado pelo uso do árbitro de vídeo, coube ao atacante Clayson converter o pênalti e decretar a igualdade no placar aos 51 minutos do segundo tempo. Após a partida, o camisa 25 comemorou o primeiro gol pelo tricolor e afirmou que esse deve ser o espírito do time no restante do Brasileirão.

"Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra o líder. Precisávamos do resultado. Fico feliz pela oportunidade. Buscar um ponto fora de casa é importante, a equipe se comportou bem diante do líder. É levar esse espírito para o restante do campeonato", afirmou Clayson.

O empate no Beira-Rio deixou o Bahia com 9 pontos no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 11ª colocação na Série A, com um jogo a menos.

O próximo compromisso do Esquadrão será diante do Grêmio, na próxima quinta-feira (10), no estádio de Pituaçu, pela nona rodada.

A expectativa é de que até lá o tricolor já tenha um novo treinador. Caso a diretoria não acerte com um novo nome, o auxiliar Cláudio Prates segue como interino.