Esposa de Belo, Gracyanne critica prisão do cantor: “precisamos trabalhar”

Esposa do cantor Belo, preso nesta quarta (17), durante uma investigação de um show ilegal que ele fez no sábado de Carnaval, Gracyanne Barbosa comentou a prisão do cantor através de um comunicado, postado nas suas redes sociais. Gracyanne afirmou que o cantor "tem feito a parte dele", "cumprindo as normas".



“Belo cumpriu todas as normas no redor dele, com sua banda e equipe todas protegidas. Assim como ele espera que todos façam suas partes, contratantes cumpram seus deveres. E público também, exijam sempre segurança para vocês curtirem, é direito de vocês, cobrem dos responsáveis caso algo não ocorra como deve ser. Vocês protegidos, nos protegem também, e vice-versa”, escreveu.

Gracyanne disse Belo precisa trabalhar para sustentar a família e dos seus colaboradores

Ela disse que o cantor precisa trabalhar e que várias famílias dependem do trabalho do cantor. Em tom de desabafo, ela questionou a decisão que culminou com a prisão do cantor. “Censura? Opressão? Ditadura?Me pergunto tanta coisa!”, questionou.



Gracyanne falou que não são vilões e disse que existe um processo de adaptação ao momento atual. “Temos um novo normal, que é novo para todos. Não somos vilões, estamos ao máximo, TODOS, lutando contra o tempo para se adequar ao máximo as novas regras. Seria lindo poder ficar sentado em casa esperando a vacina chegar. Quem não desejaria isso também? Num trabalho coletivo, todos devem ser cautelosos com a saúde da responsabilidade que está em suas mãos”, escreveu a esposa do cantor.