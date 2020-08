Esposa de Eduardo Bolsonaro chegou a ter 35% do pulmão comprometido por covid-19

A psicóloga Heloisa Bolsonaro, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), contou por meio dos stories do Instagram que teve covid-19 e, apesar das complicações, já está recuperada.

Segundo Heloisa, que está na 28ª semana de gestação, ela teve os sintomas, a princípio, de forma leve, e ficou cinco dias sem olfato e paladar.

Ainda conforme a nora do presidente Jair Bolsonaro, ela não chegou a ter falta de ar e febre. No entanto, um exame de imagem mostrou um comprometimento de 35% do pulmão, o que fez com que ela passasse quatro dias internada no hospital.

“Mamãe teve Covid! Agora Graças a Deus já curada, posso dividir melhor com vocês o que foram esses últimos 14 dias! (...) Obrigada amor por ter estado todos os dias comigo, os dois debilitados”, comentou ela numa postagem em que marcava o marido.

Nos stories, a psicóloga contou ainda que descobriu a doença no dia 27 de julho, dois dias após Eduardo Bolsonaro passar por uma cirurgia em Brasília por conta do rompimento do ligamento no joelho.

“A todos que cuidaram MUITO BEM de mim, todos demais profissionais e Hospital envolvido, obrigada Deus por estar sempre conosco em todas as situações e nos manter sempre tranquilos!”, agradeceu ela.

Ainda de acordo com Heloisa, ela segue em casa e com a ajuda de Eduardo um tratamento com injeções para evitar trombose placentária, em decorrência da gestação.

Eduardo chegou a fazer três exames para detectar a doença, mas todos deram negativo.