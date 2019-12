Ticiana Villas Boas

A jornalista Ticiana Villas Boas fez rara aparição em Salvador. Na véspera de Natal, almoçou no restaurante Soho (Bahia Marina) e jantou com familiares. No dia seguinte, 25 de dezembro, retornou para São Paulo, onde mora. Ticiana é esposa de Joesley Batista, do grupo JBS.