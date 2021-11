Esposa de Justus é criticada na web após revelar que filha dorme com a babá

A esposa de Roberto Justus e influencer Ana Paula Siebert foi alvo de críticas na web após revelar que sua filha Vicky, de um ano, dorme com a babá. A fala ocorreu após a famosa desabafar que estava cansada após passar a noite com a bebê.

"Gente, estou acabada, sobrou só o pó. No fim de semana, cuidei da Vicky, dormindo com ela, não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá", falou Ana Paula.

"E, nesse fim de semana, eu dormi com ela e a cada vez que ela se mexia no berço, eu levantava da cama pra ver se está tudo bem. Então, é aquele sono picado. Não tive horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão, aquele desabafo de quem está cansada", completou.

A fala da influenciadora repercutiu entre os internautas e ela foi alvo de críticas. "Ela infelizmente está perdendo a coisa mais preciosa de todas, criar vínculo afetivo e memória de carinhos com a filha, que triste", escreveu uma internauta. "Depois falam que é o pobre que não sabe ter filhos", postou outro. "Maternidade virtual. Pega criança só pra tirar foto e fazer publi", comentou outra.