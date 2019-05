Esposa de Renato Aragão reclama de aeroporto: 'parece rodoviária'

A empresária Lilian Aragão, esposa do comediante de Renato Aragão e mãe da atriz Lívian Aragão, ganhou destaque na internet após fazer um vídeo polêmico nessa segunda-feira (27).

Ela disse que o aeroporto estava parecendo uma rodoviária. "Não sei o que vocês pensam de aeroportos, mas, para uma blogueira vintage, passando dos 50, é um saco. Aeroporto está parecendo rodoviária. Vim no voo com um cara de bermuda e chinelo do Rio de Janeiro para São Paulo", disse ela, em tom de crítica.

Depois da repercussão, ela voltou às redes para se desculpar. "Pessoal, vim aqui pedir desculpas pra vocês, se em algum momento eu ofendi alguém que usa chinelo e bermuda. Eu estava falando de uma situação específica, pegaram meus stories, estão fazendo montagens como querem, na maldade", começou Lilian.

"Estou muito chateada, porque vocês ficaram chateados com o meu comentário. Desculpas. Estou vindo aqui, devo uma satisfação aos meus seguidores e seguidoras. Sim, sou uma pessoa nova na internet e não sabia que repercutiria desse jeito o meu comentário, de uma situação específica. Meu carinho especial para todos", completou ela.