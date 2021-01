Esposa do médico Paulo Hilarião morre aos 53 anos em Salvador

Rita Hilarião, esposa do médico oftalmologista Paulo Hilarião, faleceu, neste domingo (24), em Salvador. Ela tinha 53 anos e há quase dois meses estava internada em um hospital da capital baiana por complicação da Covid-19. Paulo, que também testou positivo para o novo coronavírus, segue internado e em estado grave.

De acordo com informações do Blog do Eloiton Cajuhy, o corpo de Rita Hilarião chegou a Senhor do Bonfim( onde ela residia) no início da tarde desta segunda-feira (25) e seguiu direto para o cemitério local. Não houve cerimônia por conta dos protocolos de saúde.Alô Alô Bahia deseja muita força à família e aos amigos.

