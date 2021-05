Esposa é suspeita de atirar no marido em apartamento na Graça

Mais uma briga matrimonial terminou em caso de polícia na Rua Barão de Loreto, em um prédio de mesmo nome na Graça e, dessa vez, o marido saiu com um tiro na perna. O caso começou com uma discussão na manhã desta segunda-feira (24) e terminou na Delegacia da Mulher (DEAM) de Brotas. O estado de saúde dele é estável.

A briga teria se iniciado verbalmente e evoluiu para uma luta corporal, depois da qual a esposa teria ficado trancada no banheiro. Quando ela saiu, o marido, identificado como Daniel Marinho, estava armado. A mulher, de prenome Larissa, teria conseguido desarmá-lo, e, em legítima defesa, atirou na perna do marido. As informações foram dadas pela delegada Bianca Torres em entrevista à imprensa na delegacia. Os nomes dos envolvidos foram informados por um policial militar que não quis se indentificar.

Após o acontecimento, Daniel foi escoltado até o carro pelo funcionário de limpeza do prédio, Ary Souza, e levado ao hospital pelo pai.

Ao CORREIO, Ary afirmou que, por ser novo no prédio, não conhecia o casal, mas não ouviu discussões, apenas o barulho do tiro. No local, a reportagem ainda conseguiu encontrar um perito criminal da Polícia Civil que estava saindo do edifício após ter examinado o apartamento. "As brigas aconteceram no 5º andar, mas ele foi atingido no 1º andar. Desceu a escada do prédio e pediu socorro ao funcionário, que chamou os familiares dele", afirmou o agente, que também não quis ser identificado.

O policial militar também afirmou que não é a primeira vez que eles são acionados no local. As brigas do casal seriam constantes, mas essa seria a primeira vez em que resultou em um ferimento por arma de fogo.

Segundo o Coordenador da 11ª Área da Polícia Militar, major Jailton Carvalho de Santana, a vítima do tiro, Daniel, é advogado e ex-policial civil. Por isso, o revólver de calibre 38 que foi utilizado era registrado e o porte não era ilegal. No interior do apartamento ainda foi encontrada uma pistola, segundo a PM, e, nas escadarias da entrada do edifício, marcas de sangue.

Marcas de sangue foram encontradas no edifício Barão de Loreto, local do crime (Foto: Luana Lisboa/CORREIO)

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.