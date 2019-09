Esquema de segurança para o 7 de setembro terá mais de 2 mil policiais e bombeiros

Mais de dois mil policiais e bombeiros militares vão participar do esquema policial para o tradicional desfile do 7 de Setembro. Com início previsto para as 9 horas deste sábado (7), o cortejo sai Largo do Campo Grande. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), 690 policiais militares atuarão ostensivamente no percurso e nas proximidades da festa, além de pontos de maior circulação de pessoas, como terminais de ônibus e estações de metrô. Haverá também patrulhamento na Avenida Contorno e no Elevador Lacerda.

Um caminhão Auto Bomba Tanque e uma Ambulância do Corpo de Bombeiros estarão estacionadas próximas ao trajeto. Quarenta e quatro profissionais prestarão atendimento em situações de emergência. Já a Polícia Civil vai reforçar o efetivo da 1ª Delegacia Territorial (DT), localizada nos Barris, para registro e atendimento de ocorrências.

Aproximadamente 1.300 pessoas, pertencentes às instituições que fazem parte da Secretaria da Segurança Pública, desfilarão a pé e motorizados com destaques para os 940 policiais militares do Grupamento Aéreo (Graer), Batalhões Especializados em Policiamento de Eventos (Bepe) e em Policiamento Turístico (Beptur), Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe/Polo Industrial) e de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), Esquadrões de Polícia Montada e de Motociclistas Águia, Operação Ronda Maria da Penha, Banda de Música Maestro Wanderley (da Polícia Militar), fanfarra do Colégio da Polícia Militar e outras unidades.

O Corpo de Bombeiros Militar se apresentará com 315 profissionais, juntamente com veículos e embarcações utilizados pela corporação. Acompanhados de cães, dos uniformes e dos acessórios usados nesta atividade policial, operadores da Coordenação de Operações Especiais representarão a Polícia Civil.