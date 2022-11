Esquenta do Carnaval: show de Thiago Aquino atrai multidão para o Farol da Barra

O clima na Barra nesta quarta-feira (16) estava diferente de um dia comum. É que o esquenta para o Carnaval por lá começou em novembro mesmo. A região do Farol estava lotada, mas ao invés do trio elétrico, um palco grande e com as iniciais do cantor Thiago Aquino prometia uma festança no local. A gravação do primeiro DVD do artista foi iniciada no início da noite de hoje e, mesmo sem feriado e no meio da semana, o show atraiu uma multidão que cantou as músicas e dançou animada junto com Aquino.

O cantor, que virou febre entre os jovens e os amantes do arrocha, conseguiu colocar mais de 100 mil pessoas no Parque de Exposições em junho, durante os festejos do São João. O artista é natural de Feira de Santana, no centro-norte do estado, e ficou “estourado” com músicas como "Me Bloqueia, Vida", "Uma Ex", "Chip Novo" e "Casamento Cancelado".

A abertura do show em Salvador estava marcada para as 16h, mas o cantor só pisou no palco por volta das 17h30. Mesmo com o atraso, o público cantou em coro e começou a “meter dança” assim que Aquino começou a soltar a voz com os versos da música Chip Novo e a batida do arrocha ecoou pelas várias caixas de som espalhadas pela Barra. A festa estava com uma estrutura grande montada, com direito a fogos de artifício. Teve gente que saiu de bairros mais distantes e até de outras cidades para curtir o evento em frente ao Farol.

“Eu vim da Capelinha de São Caetano [em Salvador], sou louca por Thiago Aquino”, disse a estudante Ingrid Rocha, de 18 anos. Em meio à gritaria, ela ainda deixou elogios para outras atrações que também subiriam no palco: “cheguei 16h aqui e também estou ansiosa para ver os outros cantores. Sou muito fã de Léo Santana, aquele maravilhoso”.

Aquino chamou nomes de peso para participar do show, como Léo Santana, João Gomes, Mari Fernandez, Hungria, Paula Fernandes, Gustavo Mioto e Ivete Sangalo. Sobre a escolha do Farol da Barra para realizar a gravação do DVD, o cantor confessa: “é como se a essência do local, criado para iluminar e orientar as embarcações, emanasse o meu desejo de conquistar um público além do meus fiéis fãs baianos”.

Quem conhece Aquino de Feira de Santana e veio para Salvador só para curtir o show foi o produtor de eventos Michel Brasil, 24. “Conheço Thiago há muito tempo, acompanhei ele em barzinho. A realização dele é a minha também, o show está incrível, com uma estrutura linda. Ele veio da periferia de Feira de Santana e hoje tá fazendo um show desse tamanho, então é só felicidade por ele, pela família dele e por poder curtir esse momento”, destacou.

O auxiliar administrativo Italuan Reis, 26, admitiu que foi ao show só para garantir o esquenta de carnaval no meio de novembro. "Sou fã de Thiago Aquino, a estrutura está maravilhosa, dá para sentir o gostinho do carnaval, eu estou aqui principalmente para ter esse esquenta da maior festa de rua do mundo, que não acontece há dois anos e tem deixado uma saudade grande", contou.

Por conta da festa, alguns pontos da capital enfrentam congestionamento, como a Avenida Centenário, próximo ao Shopping Barra, grande parte da região da Graça e as vias do bairro da Barra.

Impasses antes do show

Alguns moradores da Barra reclamaram do evento, visto que iria alterar o trânsito, atrair muitas pessoas para o bairro e ter som alto até tarde da noite. Muitas pessoas que moram na região também apoiaram a mudança do circuito do carnaval para o bairro da Boca do Rio. O empresário Bernardo Felipe, 24, que mora há 14 anos no Oceania, que fica em frente ao Farol, ressaltou a importância do show para os ambulantes e para a população, que teria um momento de diversão gratuita, mas pontuou que a festa poderia ter sido melhor planejada.

"A gente que mora na Barra precisa mudar toda a nossa rotina por conta do show, principalmente porque está acontecendo no meio da semana, não é nem feriado. A gente trabalha, precisa sair e voltar para casa, sem contar que moram muitos idosos aqui, então o som incomoda muito", explicou o empresário. "O trânsito também incomoda muito, porque a gente pega um congestionamento de mais de 30 minutos na rua de casa", acrescentou.

A festa também foi notificada pelo Corpo de Bombeiros, na terça-feira (15), por conta de irregularidades na infraestrutura. Nesta quarta, no entanto, a corporação informou que já estava tudo regularizado. Procurada, a prefeitura de Salvador também informou que o evento aconteceu com o apoio e a documentação emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).