Está triste? Live no CORREIO discute como lidar com os sentimentos na pandemia 

Como você está lidando com os seus sentimentos em tempos de isolamento social? Está sentindo raiva, angústia, tristeza e não sabe como lidar com esses sentimentos? Para ajudar a falar sobre o assunto acontecerá nesta quarta-feira (03) uma edição especial da live Saúde & Bem-Estar no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

A entrevistada será Pamela Magalhães. Ela é psicóloga, Especialista Clínica e Terapeuta de Casal e Família. Bastante influente nas mídias em geral, ficou conhecida como Especialista em Relacionamentos pelos seus quadros no Programa Mulheres da Tv Gazeta e Tribuna Independente da Emissora Rede Vida e movimenta uma rede de seguidores de mais de 589 mil nas redes sociais em especial no instragram como @psipamela

Além de comentarista de comportamento e Psicóloga Clínica, realiza palestras em todo Brasil e comanda o podcast Coração Peludo na plataforma da Jovem Pan.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.