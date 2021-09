Estabelecimentos funcionarão em horário livre e distanciamento reduz para 1m

Aos poucos o comércio baiano volta a funcionar em esquema parecido com o que antecedeu a pandemia. A partir desta sexta-feira (10), por exemplo, as atividades econômicas em Salvador já poderão funcionar em horário normal, sem nenhum tipo de restrição.

Outra novidade é que o distanciamento mínimo entre pessoas, cadeiras, mesas e afins será reduzido de 1,5 metro para apenas 1 metro. A regra vale para escolas, bares, restaurantes, centros comerciais e outros.

As mudanças nos protocolos foram anunciadas pela Prefeitura e estão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM). Segundo a gestão municipal, as medidas foram tomadas com base na constante redução do número de casos de Covid-19 na cidade, além do avanço da vacinação contra o coronavírus, "que permitem a retomada das atividades de forma segura para a população".