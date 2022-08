Estação de metrô Bom Juá terá serviços gratuitos de saúde e bem-estar

Entre os dias 2 e 4 de agosto serão oferecidas gratuitamente orientações para combater o colesterol, além de serviços como massoterapia, aferição de pressão e teste de glicemia na Estação de Metrô Bom Juá, em Salvador.

A iniciativa, que integra o programa Caminhos para a Saúde, promovido pela CCR Metrô Bahia e o Instituto CCR, acontecerá das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico.

Em cinco edições do programa Caminhos para a Saúde em Salvador, já foram realizados mais de 10 mil atendimentos.

"Buscamos sempre promover iniciativas voltadas para a saúde e bem-estar e temos um retorno muito positivo dos nossos clientes, que participam ativamente das ações que realizamos. Oferecemos também esse serviço para os nossos colaboradores, um cuidado especial com as pessoas que atuam no dia a dia da empresa", explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.