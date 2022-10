Estação Mussuranga volta a ter suspeita de bomba nesta quarta-feira (12)

Um objeto deixado em um ônibus na Estação Mussurunga, em Salvador, voltou a assustar passageiros e rodoviários na tarde desta quarta-feira (12), um dia antes de completar um mês da última suspeita de bomba no mesmo local. Em nenhum dos episódios foi detectado artefatos explosivos no pacotes.

A Polícia Militar informou que equipes da 49ª Companhia Independente da PM foram acionados na manhã desta quarta-feira (12) em razão do suposto artefato no interior de um veículo de transporte coletivo na Estação Mussurunga, localizada na Av. Luís Viana Filho. O local foi isolado para demarcação de um perímetro de segurança e uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi chamada para a averiguação do fato.

"Quando foi percebido o ônibus estava vazio. O motorista achou estranho o ônibus ter esvaziado e o objeto ter ficado lá. Ele foi olhar e notou que era um objeto que poderia ser um explosivo" disse o delegado Rafael Zanini, que estava no local.

Através de uma leitura scanner, os policiais do Bope constataram que o material não continha quaisquer substâncias explosivas. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco0 também foram acionados no início da tarde para recolher o objeto, fazer perícia e apuração das circunstâncias do seu abandono no interior de um ônibus. Até o momento ninguém foi preso.

A Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob) foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Outros casos

No dia 13 de setembro, o motorista e o cobrador de um coletivo perceberam a presença do objeto embaixo de um assento do ônibus em que trabalhavam. Imediatamente, os rodoviários acionaram a polícia e informaram sobre a presença de um pacote envolto de papelão, com fios aparentes e cobertos por um plástico preto.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram até o local e isolaram todo o perímetro. Durante a análise do conteúdo da caixa, a equipe identificou percebeu que não se tratava de artefato explosivo. Dentro do papelão haviam apenas tijolos. Ninguém foi preso.

Já no dia 24 de agosto, uma suspeita de material explosivo também mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Estação Mussurunga. Os militares foram acionados após um passageiro localizar uma caixa abandonada no interior do ônibus que parou na estação.

Um trecho da estação foi isolada para que a equipe avaliasse o conteúdo da caixa. O objeto foi detonado por volta das 17h30.O representante do Sindicado dos Rodoviários, Daniel Mota, informou que o material foi deixado por um dos 25 passageiros que desceram no terminal. O ônibus saiu de Cajazeiras 11 e chegou na Estação Mussurunga por volta das 15h30, quando uma pessoa percebeu que alguém havia deixado a caixa no local.