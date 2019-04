Estação Nova Lapa terá postos de doação de sangue em maio

A TV Bahia lançará uma campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). Entre os dias 02 e 04/05, duas unidades do Hemóvel estarão a postos na Estação Nova Lapa, das 08h às 17h, além da equipe no hemocentro, na sede do Hemoba.

A TV Bahia fará entradas ao vivo durante os telejornais e chamadas lembrando a importância da doação de sangue. A ação faz parte do lançamento nacional da terceira e última temporada da série “Sob Pressão”, que estréia na quinta-feira, dia 02/05.

Na série os médicos Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) seguem sem tempo para respirar. Na nova temporada, o casal continua passando por tensões, mas em novo endereço. Agora, eles sonham com a organização de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras, mas, antes disso, trabalham no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Só não contavam que um dia tenso em decorrência da greve de caminhoneiros no Rio de Janeiro mudaria seus caminhos. Com a falta de abastecimento durante um atendimento de emergência, Evandro e Carolina vão até o hospital religioso São Tomé Apóstolo, local de trabalho de Décio (Bruno Garcia) como clínico-geral. Lá, ajudam a salvar uma criança e acabam convidados para trabalhar no local. Quem faz o convite é Irmã Graça (Joanna Fomm), Madre Superiora. Ela vê na dupla uma chance de melhorar o hospital, que está temporariamente com o centro cirúrgico desativado.

Os médicos aceitam a proposta. Evandro passa a ocupar o cargo de diretor. E Carolina é a chefe da emergência, muito próxima de uma comunidade dominada pela milícia. Ali, passam a viver o drama de separar a vida social, conjugal e profissional. A violência urbana também é cenário da história.