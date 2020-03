Estacionamento do Barradão será ponto de drive-thru de vacinação

O Barradão vai virar ponto de drive-thru de vacinação a partir desta quarta-feira (25). O Vitória ofereceu o estacionamento do Estádio Manoel Barradas para ser um locais em que estão sendo aplicadas doses contra o vírus Influenza (gripe e H1N1). O funcionamento será das 8h às 17h.

Nesta primeira etapa da campanha, estão sendo vacinados idosos e e profissionais de saúde. Assim como funcionam os drive-thrus de comida, a pessoa não precisa sair do carro para ser atendida.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE



A partir desta quarta-feira (25), o Vitória estará engajado na campanha de vacinação contra a Influenza (gripe e H1N1) deflagrada pela Secretaria Municipal de Saúde para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde. pic.twitter.com/XwMJveR2pl — EC Vitória (de ???? ) (@ECVitoria) March 24, 2020

Bahia na campanha contra Covid-19

O Bahia, por sua vez, entrou na campanha para tentar combater o avanço da pandemia do novo coronavírus. Após anunciar que cedeu seu antigo centro de treinamento, o Fazendão, para ajudar no tratamento da Covid-19, o Esquadrão divulgou que começará a receber os pacientes diagnosticados com a doença na semana que vem.

"O CT tricolor deve abrigar 40 leitos e vem ganhando camas hospitalares, postos de enfermagem e farmácias", postou o clube nas redes sociais.