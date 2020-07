Estacionamento do Shopping da Bahia terá drive-in

Cine Drive In Bahia começará a funcionar no Shopping da Bahia (foto: divulgação)

O estacionamento externo do Shopping da Bahia, sentido Caminho das Árvores, irá ganhar um drive-in. O equipamento, batizado como Cine Drive In Bahia, começará a funcionar assim que a capital baiana estiver com a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos de Covid-19 abaixo de 75%. Atualmente, essa taxa está em 77,3%.

O espaço contará com sessões de cinema, programações infantis, espetáculos de comédia e diversos shows aos sábados à noite. “Todas as vagas do estacionamento serão utilizadas de maneira intercalada para manter 2m de distância entre cada carro. Os veículos ficarão estacionados de frente para a tela e os ingressos serão vendidos 100% online”, nos disse Ricardo Cal, da Oquei Entretenimento. Ele será o responsável pelo drive-in, junto com o irmão Rafa Cal, e com as empresas parceiras D´Light e People.

Nildo José (foto: divulgação)

Arquiteto baiano assina projeto na Europa

A criatividade não tem limites, mesmo em tempos restritivos como os que estamos vivendo. Uma prova é o projeto que o arquiteto baiano Nildo José está tocando na França direto de seu escritório em São Paulo. A obra na casa, de aproximadamente 1.200 metros quadrados e quatro andares, sendo o último um terraço-jardim, está em fase de execução e as alvenarias acabaram de ser demolidas essa semana. “Era uma casa clássica e antiga. Vamos manter as características históricas, mas propor um layout mais fluido e contemporâneo, que converse com as novas demandas dos dias atuais”, explica o feirense radicado na capital paulista há 15 anos.

Para acompanhar o trabalho, Nildo fez uma série de reuniões on-line com os clientes - uma família francesa com cinco membros - e contou com a ajuda de um escritório de arquitetura francês, que fez todo levantamento do imóvel antes da reforma. “Seriam necessárias duas visitas nos últimos meses, mas, por conta da pandemia, acabei não indo. Tivemos que nos readequar, mas deu tudo certo”, explica. A casa terá peças de grandes nomes do design brasileiro e francês, e, claro, os famosos mobiliários italianos. “Tivemos liberdade total de escolha, tem sido realmente um prazer projetar e ter tanto aprendizado e troca nesse novo cenário”.





Parabéns pra você

A empresária Ana Lúcia Martins comemorou o seu aniversário, quinta-feira, durante jantar intimista no apartamento do Morro Ipiranga, em Salvador. Dona do Buffet e do Restaurante Mignon, Ana Lúcia celebrou a data com os filhos, netos e o marido, o também empresário Evaldo Martins. A noite foi de fartura na mesa e entrega aos prazeres gastronômicos.

Roberto Migotto (divulgação)

Presença de peso

O arquiteto paulista Roberto Migotto, um dos maiores nomes da arquitetura de interiores no país, confirmou participação na terceira edição da Casas Conceito, que irá acontecer, a partir de novembro, em formato virtual. Com trabalho marcado pela sofisticação, Migotto se junta ao time de profissionais que irá assinar os 30 espaços da mostra de decoração. “O morar passou a ser uma prioridade e as mostras inspiram as pessoas”, nos disse Roberto.

Marcela Caio com as fotografias de Uiler Costa (foto: divulgação)

Portfólio

O fotógrafo baiano Uiler Costa acaba de integrar o portfólio da loja Theodora Home, da paulista Marcela Caio. O e-commerce de décor, que reúne mais de 3.000 produtos, representa marcas como Assouline, Baccarat, Betina Samaia, Botteh handmade Rugs, Christofle e Richard Ginori, entre outras. No endereço virtual(www.theodorahome.com.br) já estão disponíveis obras do fotógrafo, que tem um trabalho marcado pela leveza e em total sintonia com a curadoria especial feita por Marcela ao redor do mundo.

Carolina Dias (foto: divulgação)

Reabertura

Carolina Dias reabriu recentemente a sua clínica, na Ana Lúcia Magalhães, seguindo todos os protocolos necessários neste período de pandemia, garantindo atendimento seguro e de qualidade. Com projeto do escritório GW Arquitetos, de Carol Gaspar e Cauã Witzke, a clínica é referência em Saúde, Emagrecimento e Estética.

Firme e forte

O Zank By Toque, localizado no Rio Vermelho, em Salvador, voltou a funcionar. Fechado desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, o hotel anunciou que, desde terça-feira, está pronto para receber os hóspedes com todos os cuidados e recomendações. Com 16 apartamentos distribuídos entre o casarão centenário e sua área contemporânea, o Zank é comandado pela empresária Livia Peixoto Bulgarelli Lopes.

Panorama

Luciana Viana Garcia Cavalcanti foi a aniversariante dessa sexta-feira. Pelas redes sociais, recebeu homenagens do marido, o executivo Luca Cavalcanti, que, durante diversos anos, comandou a diretoria de Marketing do Bradesco. Atualmente, Luca faz parte do Bradesco Dia e Noite.

Neste sábado, às 20h, a Zero4 Motors promove live com os artistas Tierry, Jonas Esticado e Adelmario Coelho. O evento online será exibido no canal oficial do cantor Tierry, no YouTube.

Localizado em Santo André, no Sul da Bahia, o Vila Angatu anunciou que retomará as atividades. O resort voltará a funcionar no dia 1º de agosto.