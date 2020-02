Estado abre 10 mil vagas para alunos que querem ser monitores

Um edital para mais de 10 mil vagas do Programa Mais Estudo foi divulgado nesta quinta-feira (20) pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. O programa paga uma bolsa de R$ 200 por mês de março a maio para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 4ª séries do Ensino Médio, para que eles deem monitoria em Língua Portuguesa e Matemática aos colegas. O investimento é de R$ 6 milhões nessa primeira etapa de 2020.

Para participar, o aluno precisa estar matriculado e ter obtido média igual ou superior a oito na disciplina que quer ser monitor. As unidades escolares também precisam fazer adesão ao programa, preenchendo o formulário no portal da educação (clique aqui). O prazo é de 27 de fevereiro a 4 de março.

A própria escola fará a seleção de estudantes e vai mobilizar e registrar, em documento próprio, os professores ou articuladores que devem supervisionar os monitores.

O programa foi lançado em 2019, quando foram oferecidas 10 mil vagas e destinados investimentos de R$ 10 milhões. As aulas aconteceram no turno diferente ao qual os estudantes estão matriculados. Os monitores ajudam os colegas a desenvolverem seus conhecimentos e habilidades. Os monitores são acompanhados por professores supervisores e coordenadores pedagógicos.