Estado da Bahia inaugura colégio em tempo integral no bairro do Imbuí

Novas instalações do Colégio Estadual Rômulo Almeida foram inauguradas na manhã desta quarta-feira (5) no bairro do Imbuí, em Salvador. A instituição possui estrutura para oferta de ensino em tempo integral, com 24 salas de aula, biblioteca, refeitório, laboratórios de Informática, Ciências, Física, Química e Matemática, sala multifuncional, auditório e camarim, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society com vestiários e setor administrativo.

Para a construção do colégio, foram investidos R$ 19,3 milhões em recursos próprios do Estado, por meio das secretarias estaduais da Educação (SEC) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur), via Conder. A nova estrutura apresenta soluções técnicas de sustentabilidade, como a utilização de energia fotovoltaica; abrigo de resíduos planejado para coleta seletiva do lixo; uso exclusivo de lâmpadas LED e de luminárias eficientes e sistema de medição individualizado de consumo de energia. Além disso, possui projeto de acessibilidade com rampas e banheiros para pessoas com deficiência.

O colégio vai oferecer Ensino Médio Regular, Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos (EJA) a 881 estudantes matriculados, vindos também do Colégio Estadual Angelita Moreno. Projetos culturais e esportivos também fazem parte das atividades.

Ao todo, oito novas escolas com estrutura completa estão sendo construídas pelo Governo do Estado em Salvador. Elas totalizam investimentos de mais de R$ 200 milhões. As demais unidades escolares estão localizadas nos bairros de Vila Canária, que já foi entregue, Sussuarana, São Cristóvão, Paripe, Cabula, Lobato e Jardim Cajazeiras. Em todo o estado da Bahia, desde 2019, foram aplicados R$ 4 bilhões em reformas e construções de novas escolas. São 360 unidades reformadas e 240 sendo construídas, totalizando 600 colégios em obras.