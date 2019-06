Estado de saúde de Agnaldo Timóteo é considerado crítico, diz boletim

O estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, piorou nas últimas 12h e é considerado crítico, segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (7). O cantor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.

O boletim informa que o artista respira através de máscara pressurizada e pode ser novamente entubado caso não haja melhora.

No início desta semana, por conta da melhora significativa no estado de saúde do artista, os médicos avaliavam a possibilidade de transferência para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, a pedido dos familiares.

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quando passou mal no último dia 20.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, no dia seguinte, ele foi transferido para Salvador.

Leia boletim médico na íntegra

Agnaldo Timóteo vinha em curva progressiva de melhora, porém, nas últimas 12h, ocorreu retrocesso do padrão neurológico. Por essa razão, está realizando ventilação por máscara pressurizada e pode haver necessidade de retorno à respiração por aparelhos.

No momento, o quadro é crítico. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.