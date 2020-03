Estado do Rio de Janeiro tem primeiro caso de transmissão local do coronavírus

O estado do Rio de Janeiro tem o primeiro caso de transmissão local do coronavírus. Um homem de 72 anos participou de um congresso médico no Rio e contraiu o vírus no evento. Logo em seguida, ele também contaminou a esposa. Ao todo, o estado tem 13 casos confirmados.

A informação foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde Edmar Santos, durante entrevista ao Bom Dia Rio, nesta quinta-feira (12). O homem está com quadro de saúde estável e está em isolamento domiciliar.

Com isso, o estado passou ara o nível 1 do Plano de Contingência, que prevê a disponibilidade de 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas em hospitais espalhados pelas diversas regiões, incluindo unidades municipais e federais, além da rede estadual.

O secretário recomenda que pessoas mais sensíveis ao vírus - idosos acima de 60 anos, pessoas que já têm doenças cardíacas ou pulmonares - comecem a mudar seus hábitos. "Não faz sentido que elas continuem frequentando locais de grande adensamento, como metrôs, trens, cinemas – que têm menos pessoas, mas são locais fechados – e estádios de futebol. E mesmo eventos em locais abertos, como comícios e shows, devem ser evitados".