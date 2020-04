Estado já tem duas mortes de profissionais de saúde pelo novo coronavírus

A Bahia já soma duas mortes de profissionais de saúde. Antes mesmo da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab-BA) confirmar o óbito do médico Gilmar Calazans Lima, 55 anos, por covid-19, na manhã desta segunda-feira (20), em um hospital de Ilhéus, a cidade de Ipiaú já havia registrado no sábado (18), a morte um funcionário do Hospital Geral do município. Segundo uma nota de pesar divulgada pela Rede UniFTC, Álvaro Jardim Fernandes, de 26 anos, cursava o 8º período do curso de Enfermagem, na Faculdade de UniFTC na unidade de Jequié.

Álvaro tinha histórico de obesidade e diabetes e estava internado em um hospital público no município de Salvador. Em uma rede social, a prefeita de Ipiaú, Maria das Graças Mendonça também lamentou a perda:

“Muito triste a notícia da morte do Ipiauense Álvaro Jardim Fernandes. Um jovem cheio de sonhos, com uma história de vida marcada pelo ato de servir sempre ao próximo. Seu amor por Ipiaú ficará marcado na história do nosso município. Neste momento de profunda dor, rogo a Deus para que conforte os seus familiares e amigos”, escreveu.

Álvaro tinha 26 anos e apresentava histórico de obesidade e diabetes

(Foto: Reprodução)

O jovem tinha sido candidato a vereador de Ipiaú pelo PMDB nas últimas eleições e no momento, atuava no setor de regulação do Hospital Geral do município. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Ipiaú, até o momento são 18 casos confirmados, 63 suspeitos, 26 descartados, 30 em investigação, 7 pacientes recuperados e um óbito.

Novos casos

De acordo com a secretária de saúde de Ipiaú, Laryssa Dias, nesta segunda-feira foram registrados os dois primeiros casos na comunidade. Até a última semana todos os pacientes diagnosticados com coronavírus no município eram profissionais de saúde.

“Já estamos fazendo muitas ações desde o início da pandemia no país: fomos pioneiros no disk covid. Compramos testes rápido e estamos testando todos os suspeitos, além dos contatos de casos positivos. Inclusive, realizando esses testes a domicílio. Também estamos fazendo a lavagem das ruas, montando barragens sanitárias na cidade. Temos equipes exclusivas e treinadas de atendimento para os casos de covid. Estamos trabalhando todos os dias de domingo a domingo. Vamos vencer”, pontuou.