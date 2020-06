Estakazero comemora o Dia dos Namorados no São João no Correio; veja como foi

Depois da banda Fulô de Mandacaru e do cantor Del Feliz, o grupo Estakazero comandou o arrasta-pé do São João no CORREIO nesta sexta-feira (12) . A banda tocou na terceira das seis lives juninas do projeto, que acontecem as sextas e sábados no canal do jornal no Youtube do CORREIO. Neste sábado (13), o grupo Flor Serena se apresenta no projeto. A edição especial do São João no CORREIO será encerrada na próxima semana com Zelito Miranda (19/06) e Adelmário Coelho (20/06).

Além de levar o clima junino para a casa dos leitores, a banda Estakazero, comandada pelo vocalista Léo Macedo, também aproveitou para tocar músicas para os casais dançarem e aproveitarem - juntinhos ou separados - neste Dia dos Namorados diferentão. Além dos sucessos da banda, como Lua Minha, Encosta N'eu, Algo Especial, Preciso te ver, Quando a Gente Ama e Anjo Meu, a banda fez homenagens a representantes da cultura nordestina como Luiz Gonzaga e Trio Nordestino.

"Essa ideia do CORREIO é brilhante de fazer o São João dessa forma. Estão fazendo a parte deles e sempre entrando na casa das pessoas, aproveitando da tecnologia. O CORREIO está de parabéns, fortalecendo o São João e toda essa cultura que é tão importante para o nosso estado e país. Estamos fazendo de tudo pra estar presentes na vida das pessoas nesse momento difícil", pontua Léo Macedo, que também está promovendo várias lives junto com a Estakazero neste mês de junho.

Entre as novidades apresentadas na live da banda CORREIO (veja completa abaixo), o grupo tocou a música Quando a Vida Voltar, composição que fala sobre o momento atual. “Quando tudo isso passar, vamos focar nessa importante data. Entre as novidades temos programados vários clipes com diversos artistas. A impossibilidade de cantar para o publico agora aumentou ainda mais as lembranças dos festejos juninos”, destaca.

Veja como foi a transmissão ao vivo:

Memória do São João

No seu caso, conta Léo, sente saudades da infância com meus avós, tios e primos no povoado de Belém, distrito de Cachoeira. “Fazíamos um verdadeiro São João em família, com fogueira, fogos , comidas típicas e muita quadrilha e forró. Todo ano era sagrado e quando fazíamos 15, 16 anos ( os primos ) começávamos a descer pra Cachoeira pra curtir os shows na praça na beira do Rio Paraguaçu. Nunca imaginei o quanto seria importante o São João pra mim um dia”, recordou, em entrevista ao colunista Osmar Marrom Martins.

Toda essa vivência o fez perceber a importância da cultura junina que, em sua opinião, é muito importante para a autoestima do nordestino. “Tem as roupas, a culinária, a dança, as brincadeiras, o forró, a tradição se perpetuando e transmitindo paras gerações que vão chegando”, pontua.



Solidariedade

O forrozeiro de plantão pode se solidarizar com a ONG Corrente do Bem, instituição que cuida de família carentes e que receberá as doações arrecadadas antes, durante e depois das apresentações. “As doações podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer valor. É quanto você puder doar e fazer o bem”, afirma Marta Souza, coordenadora de marketing do CORREIO.

O QR Code fica fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações. E quem não viu ou que rever as primeiras lives, elas seguem disponíveis no canal do jornal. Clique aqui para fazer sua doação. Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil.

Banda comemora vinte anos de forró em 2021

Com 11 discos lançados, a bnda de forró Estakazero foi formada em Salvador em agosto de 2001 pelo cantor e instrumentista Léo Macedo. Com o crescimento do movimento de forró universitário em todo Brasil, a banda conquistou seu espaço.

“Tive a sorte de acertar na primeira música que apostei, Encosta Neu, que puxou a fila dos nossos sucessos”, diz Léo, citando outras canções como Lua Minha , Sapatilha 37 , De Frente pro Mar , Aldeia e Algo Especial, que marcaram a fase inicial do grupo, marcada pelo xote. Mais recentemente , o grupo lançou músicas como Barco de Amor , Anjo Meu e Todo Seu.

Velho parceiro do jornal, a Estakazero já teve dois CDs e um DVD encartado no jornal. Em 2012, lançou um CD em parceria com a banda Cangaia de Jegue e em 2017, dividindo a gravação com a banda Falamansa.

Em 2014 foi a vez do DVD A Festa Continua, gravado ao vivo no Bahia Café Hall e que marcou os 12 anos de carreira da banda formada pelo cantor depois que ele saiu da Colher de Pau, onde atuou durante seis anos.

Próximas lives do CORREIO

Dia 13/06 Flor Serena

Dia 19/06 Zelito Miranda

Dia 20/06 Adelmário Coelho