'Estamos aqui para abrir janelas e perspectivas', diz Bruno Reis em discurso

A Prefeitura de Salvador tem, a partir deste primeiro dia de 2021, dois grandes desafios a serem enfrentados de imediato: a continuidade da luta contra a pandemia do novo coronavírus e prosseguir com o trabalho de desenvolvimento econômico e social da primeira capital do Brasil. Esses foram alguns dos principais temas abordados pelo prefeito Bruno Reis no discurso de posse, que ocorreu nesta sexta-feira (1º), no plenário Cosme de Farias, na Câmara de Vereadores.

A cerimônia também marcou a posse da vice-prefeita Ana Paula Matos e dos 43 vereadores para 19ª legislatura, período 2021-2024. Atendendo às determinações de enfrentamento à pandemia, o evento teve acesso restrito apenas aos novos integrantes do executivo e legislativo, e imprensa. Houve transmissão ao vivo na internet e redes sociais.

No discurso, o novo prefeito relembrou a trajetória pessoal e política até chegar à chefia do executivo, e reafirmou o compromisso da administração municipal em prosseguir o avanço em áreas como educação, assistência social, saúde, inovação tecnológica e emprego e renda.

“Estamos aqui para abrir janelas e perspectivas. Para continuar agitando as ideias criadoras de uma cidade sempre melhor, de uma prefeitura sempre capaz de entregar resultado. Que Deus nos ilumine e nos permita construir esse sonho compartilhado em nossos corações”, disse Bruno Reis.

Em seu discurso, Reis relembrou a trajetória pessoal e política até chegar à chefia do executivo (Foto: Valter Pontes/Secom)

Agradecimento

No discurso, Bruno Reis agradeceu ao apoio de ACM Neto, que deixa o comando da prefeitura após oito anos de gestão. "Eu não poderia iniciar essa minha primeira mensagem à cidade sem o devido agradecimento ao prefeito ACM Neto, a esse ser humano que soube redimensionar a política no Brasil para um novo patamar, onde predominam a seriedade, a franqueza, a sensibilidade, a competência, o compromisso com a melhoria de vida da população mais pobre e desfavorecida desta cidade".

Ao dizer que conviveu com o melhor prefeito do Brasil, exercendo nos últimos quatro anos o cargo de vice-prefeito, Bruno Reis afirmou ter orgulho de ter participado da equipe de ACM Neto, "pela sua capacidade de liderança, pela sua competência na condução do leme sempre na direção acertada, fosse em águas claras ou turvas, fosse na calmaria ou na tempestade".

"Agradecemos a oportunidade que tivemos de estar ao seu lado desde aqueles primeiros dias, quando projetávamos nossas metas ano após ano, promovendo todas as mudanças que reconduziram a capital baiana à posição de destaque que ela hoje ocupa no cenário nacional e internacional", acrescentou.

Oposição

Em conversa com a imprensa após o discurso, Bruno Reis afirmou que espera ter uma relação de alto nível com todos os vereadores, inclusive os de oposição. Ele lembrou que foi deputado de oposição na Assembleia Legislativa, e que votava as matérias do executivo que eram importantes para a Bahia. "Tenho certeza que a oposição vai se colocar pelo bem da cidade. Respeito o Parlamento e esta Casa, onde comecei como estagiário. O diálogo para mim é fundamental", declarou o prefeito, que, durante o discurso de posse, mostrou o contracheque de quando começou a trabalhar no legislativo municipal, em setembro de 1998.

Confira o discurso do prefeito Bruno Reis na íntegra:

"Minhas Amigas, Meus Amigos:

Há 22 anos eu subi as escadas dessa casa pela primeira vez. Era um menino, cheio de inseguranças mas também cheio de sonhos. Tudo começou como estagiário aqui da Câmara Municipal, tão orgulhoso que guardo até hoje o meu primeiro contracheque. Setembro de 1998. Me lembro da alegria que senti quando recebi esse contracheque. Hoje, mais uma vez nessa casa, que me acolheu, que tanto me ensinou, eu vivo uma das maiores emoções da minha vida. Aquele menino que ficava ali nas galerias, entrava no plenário e olhava para essa tribuna e me perguntava: será que um dia eu chego lá?. Quem diria, heim Seu João, Dona Márcia? Seu menino chegou aqui. Eu queria muito poder ouvir de vocês hoje: “Que orgulho, meu filho”. Mas sei que vocês estão aqui, do meu lado, como sempre estiveram.

É com gratidão e humildade que assumo, hoje, essa missão que o povo de Salvador me confiou e que peço a Deus permissão para honrar. Eu não poderia iniciar essa minha primeira mensagem à cidade sem o devido agradecimento ao prefeito ACM Neto, a esse ser humano que soube redimensionar a política no Brasil para um novo patamar, onde predominam a seriedade, a franqueza, a sensibilidade, a competência, o compromisso com a melhoria de vida da população mais pobre e desfavorecida desta cidade.

Um ser humano cujo sentimento elevado, audacioso e visionário contagiou toda a equipe, todos os funcionários da Prefeitura de Salvador, fazendo a diferença nos últimos oito anos nesta capital. Prefeito ACM Neto, Salvador lhe será eternamente grata por tudo o que foi realizado ao longo desses oito anos!

Vivi ao lado do melhor prefeito do país as alegrias e os sacrifícios da construção dessa Gestão inteligente e transformadora. Aprendemos todos com o seu brilhantismo. Nunca vou esquecer, nem abandonar, a sua equação fundamental - Equilíbrio Financeiro mais Responsabilidade Social é igual a Gestão Eficaz.

Tenho muito orgulho de ter feito parte da sua equipe desde o primeiro momento. Envolvidos pela sua capacidade de liderança, pela sua competência na condução do leme sempre na direção acertada, fosse em águas claras ou turvas, fosse na calmaria ou na tempestade, agradecemos a oportunidade que tivemos de estar ao seu lado desde aqueles primeiros dias, quando projetávamos nossas metas ano após ano, promovendo todas as mudanças que reconduziram a capital baiana à posição de destaque que ela hoje ocupa no cenário nacional e internacional.

A cidade que recebo hoje, das suas mãos, prefeito ACM Neto, é uma cidade capaz de andar com as próprias pernas, muito diferente da que você herdou. Quem não se lembra? Em 2013, o cenário era desolador para qualquer homem público. Fosse na área da Saúde, da Educação, de Infraestrutura, tudo estava em ruínas.

Gradativamente, fomos resgatando ano a ano tudo aquilo que havia sido destruído. O ritmo das obras não foi diminuído em um minuto sequer. E vínhamos assim, em céu de brigadeiro, inaugurando obra atrás de obra, mudando a cara desta cidade. Até que chegamos ao final de 2019 e começaram a chegar as notícias sobre o coronavírus. Foi quando tiramos o pé do acelerador, e começamos a montar as trincheiras da cidade para essa difícil batalha.

Essa gravíssima crise veio demonstrar o quanto estávamos preparados e agora, mais do que nunca, sabemos o quanto será importante dar continuidade a essa gestão, que tanto orgulha o soteropolitano, a Bahia e o Brasil.

Hoje não há quem deixe de reconhecer os esforços que fizemos para salvar vidas em todos os bairros de Salvador. Por isso a palavra de ordem será combater o coronavírus. Isso continuará sendo feito de forma abrangente. Reforçando, sempre que preciso, o sistema de Saúde. Investindo como nunca na área social. Buscando a reativação da economia. E estimulando nas pessoas um comportamento responsável.

Faremos tudo o que está ao nosso alcance para imunizar o mais rápido possível nossa população. Não importa a nacionalidade da vacina, o que importa é a sua eficácia e segurança. Se há uma coisa que peço a Deus todos os dias é que possamos o mais breve possível voltar à normalidade nas escolas, nas ruas, nas praias, na rotina de Salvador. A capital que se destacou no combate à pandemia estará na linha de frente da vacinação contra a covid-19.

Por tudo o que superamos e por tudo o que estamos passando, não tenho dúvida de que seguiremos mais fortes e unidos.

Caríssimos representantes do Legislativo, aqui presentes, do Judiciário e da sociedade civil que nos acompanham aqui e pelas redes sociais, prossigamos assim, no caminho da melhor política — do diálogo, do respeito à divergência, da busca pelo consenso a partir de estudos e da experiência acumulada.

Vamos continuar juntos escolhendo o nosso melhor caminho. Mantendo essa coragem coletiva de preparar um novo tempo.

Ontem encerramos o difícil ano de 2020 com dois sentimentos: o primeiro foi o de tristeza, de coração apertado, por todos aqueles que perderam seus entes queridos ao longo da pandemia; mas o segundo sentimento foi e é de enorme alegria por termos conseguido salvar um grande contingente da população que poderia ter sucumbido à pandemia, caso não tivéssemos agido com extrema responsabilidade desde que a Covid 19 chegou à nossa capital.

Quero ressaltar que estamos otimistas. Nesse nosso governo, Salvador seguirá avançando, há uma série de obras em andamento, novos projetos despontam, a cidade não para.

A opção que fizemos pela Responsabilidade Fiscal, o zelo que sempre tivemos pelo equilíbrio das contas públicas, continuará sendo o principal norte da minha gestão.

Uma das características que trago é minha capacidade de construir boas amizades e multiplicá-las. Cheguei em Salvador aos cinco anos de idade e me lembro do dia em que meus pais me trouxeram num ônibus de Juazeiro pra cá. Tenho várias lembranças de minha mãe, bastante veemente e muito séria, me dizendo que eu tinha que estudar. Ela me ajudava com os deveres de casa, ajudava a corrigir as minhas provas, mesmo sobrecarregada, já que ela dava aula de manhã, de tarde e de noite.

As imagens que tenho de minha mãe sempre me dando conselhos, sempre procurando me educar com os princípios e valores dela, reaparecem nitidamente para mim neste momento. Também presente minha querida avó, que sempre procurava reforçar a importância da educação e do estudo. E as duas seguem comigo sempre. Tenho certeza disso porque sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei, com certeza elas estão me protegendo, me abençoando, me iluminando.

Hoje as pessoas dizem: você tem muita força, você quando parte pra cima dos problemas é pra resolver e eu acho que essas características eu desenvolvi durante a minha vida. Eu não era o melhor jogador do time de vôlei, em que fui campeão baiano, não era o melhor jogador do time de futebol da faculdade, em que chegamos ao tetracampeonato, mas de certa forma, quando chegava na hora do jogo, mesmo que eu ficasse no banco, na hora de entrar em campo, eu conquistava rapidamente a vaga de titular, eu me transformava e acabava tendo equilíbrio para liderar o time, tendo capacidade de motivar todo o grupo, toda a equipe e não foi diferente na minha vida profissional.

Em meus mais de 20 anos de vida pública, principalmente nos anos em que estive ao lado do prefeito ACM Neto, sempre que ele me dava uma missão era com essa garra, disposição, entusiasmo, que eu saía para resolver os problemas.

Problemas históricos da nossa cidade que as pessoas achavam que jamais seriam resolvidos.

A primeira capital do Brasil, ao longo dos seus quase cinco séculos, nunca deixou de ser de maioria muito pobre. Isso precisa mudar. E o momento é agora. Agora que arrumamos a casa e estamos em um novo patamar de cidade. Agora que a situação da economia exige ação destemida, rápida e inovadora.

Nós vamos agir, não apenas no esforço de criar novos empregos, mas para lançar uma nova base de crescimento. As transformações que a Prefeitura realizou até aqui prepararam Salvador para entrar com firmeza no mundo da inovação tecnológica, da economia criativa e da inclusão das periferias. É por aí que vamos construir o novo, a partir dos avanços realizados.

E que avanços!

Temos o Hub e o Colabore, as incubadoras de startups que semearam na cidade o ecossistema da inovação.

Temos as notáveis melhorias na infraestrutura. E as novas leis norteadoras do desenvolvimento urbano e tecnológico.

Temos um cadastro aperfeiçoado das famílias mais carentes, dos informais, dos pequenos e dos grandes empresários atuantes no município.

Aumentamos a rede de amparo social, melhoramos o relacionamento Prefeitura-cidadão, simplificamos o ambiente de negócios.

Nossa equipe formou expertise em captação de recursos, sabemos como elaborar propostas eficientes e produzir resultados, a custos menores e benefícios maiores.

Conquistamos credibilidade, segurança jurídica e, por isso, parcerias públicas e privadas, nacionais e internacionais, tão potentes quanto o Banco Mundial, o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Google.

Tudo o que foi criado nos últimos 8 anos nos dá as condições desejadas e necessárias para disseminar o desenvolvimento e as oportunidades nos próximos 4 anos.

Ao olharmos o futuro assim, com esperança, não deixamos de enxergar, com nitidez, o tamanho da crise. E é claro que ela assusta. Mas o medo vai nos paralisar? Muito pelo contrário. Essa pandemia, de tantas perdas, tem sido também motor de muitas mudanças. Estreou o futuro, antecipou o uso da tecnologia e alterou de maneira radical a produção e o mercado de trabalho.

Queremos essa onda de aceleração e inovação gerando riqueza e renda. É isso que vamos incentivar pela nova base de desenvolvimento.

Criamos os estímulos para atrair novos núcleos produtivos no Centro Histórico e no Subúrbio, em Valéria, Águas Claras, Cajazeiras, nas regiões mais carentes da cidade.

Promovemos as condições para espalhar as chances de emprego onde elas são mais necessárias.

E vamos seguir reabilitando a infraestrutura de Salvador para fortalecer o comércio e a indústria, o turismo e os serviços, a nova era digital.

No Paz e Vida, uma localidade aqui de Salvador, onde as pessoas vivem em condições sub-humanas, sem esgoto, banheiro em casa, nós estamos levando agora para um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida para ter uma moradia digna. Essa tem sido a marca na minha trajetória, na vida pessoal e na vida profissional, de superação, de tornar o impossível, possível, sempre tudo o que eu faço eu me dedico muito, faço com muita vontade, perseverança. Eu brinco sempre, eu não sou a pessoa mais inteligente, mais brilhante do mundo, mas eu tenho disciplina, foco, determinação, criação, pegada e muita vontade.

As pessoas falam que eu pareço um computador programado porque tenho hora para acordar e para dormir. E durante o dia, meus horários são todos cumpridos. Eu sou pontual com os meus compromissos, não desvio meu foco das coisas. Eu sei o que eu quero desde criancinha. Quando eu me predisponho a fazer alguma coisa eu procuro fazer bem feito e quando eu tenho um objetivo eu não descanso enquanto eu não consigo.

Precisamos tratar com muita atenção o transporte público, um dos setores mais atingidos pelos efeitos da pandemia nos grandes centros. Para evitar aglomeração, o sistema se tornou ainda mais deficitário e é hora de encarar esse problema por todas as suas variáveis para encontrarmos a melhor solução.

O saneamento é outro setor que precisamos destravar. A partir do novo marco legal e das conquistas gerenciais dos últimos 8 anos, podemos fazer as parcerias necessárias para tirar Salvador do atraso histórico na prestação de serviço de água encanada e esgoto tratado, com impacto direto no meio ambiente urbano e na saúde pública.

Quero chamar a atenção para um setor mais do que especial. Mais que tudo, vou trabalhar para ser o prefeito da Educação.

Quero unir as vantagens do ensino presencial e do virtual com os atuais e futuros espaços esportivos e culturais da cidade.

Integrar a escola tradicional às novas formas de ensinar e aprender desse mundo em evolução constante e veloz.

Sou filho de professora. Os poucos anos que tive com a minha mãe foram decisivos para entender a importância dos estudos na vida da gente.

Quero, a partir do que já conquistamos, avançar muito mais. Criar uma cidade educadora, em que a criança e o adolescente se sintam instigados ao conhecimento, dentro e fora da sala de aula.

Agradeço a Deus a chance de ter chegado até aqui, depois de tantos sonhos realizados e com tantos a concretizar. As vitórias da Gestão que começa hoje serão conquistadas a cada dia.

Em cada aluno que aprender.

Em cada família que morar melhor.

No doente recebendo tratamento digno.

Na mulher que se tornar mais independente.

Nos empregos que virão.

E toda vez que um soteropolitano sentir a sua cidade crescendo de forma mais solidária, com mais igualdade de oportunidade.

Estamos aqui para abrir janelas e perspectivas. Para continuar agitando as ideias criadoras de uma cidade sempre melhor, de uma Prefeitura sempre capaz de entregar resultado.

ACM Neto transformou Salvador. Vamos prosseguir essa trajetória e levar ainda mais adiante nossa cidade abençoada.

Que Deus nos ilumine e nos permita construir esse sonho compartilhado em nossos corações. Aliás, Deus sempre me ajudou em tudo na minha vida e no final tudo dá certo. Chegar até aqui hoje não foi fácil, foram muitos obstáculos, desafios. As vezes falam: ah, esse menino tem sorte. Tenho mesmo. E agradeço a Deus por isso todos os dias, mas foi muito trabalho, foram muitaoites perdidas de estudo, foram muitos finais de semana trabalhando.



E eu não fiz tudo isso sozinho. Tive e tenho pessoas muito especiais ao meu lado. Quantas vezes minha mãe fazia ditado comigo, meu pai dizia: trabalhe meu filho, e minha vó? De noite vinha ver porque a luz do quarto ainda tava acesa e se enchia de orgulho por me ver, ali, até tarde estudando. Meus irmãos também nunca me deixaram esquecer quem nós somos e quais são os nossos valores, sempre tivemos que cuidar um do outro. E assim é até hoje. Agradeço a meus filhos por tanto amor e pela compreensão nos momentos em que estou ausente. Agradeço a minha esposa Rebeca por tanto amor e cumplicidade. Agradeço por tudo que aprendi com Dona Márcia, com Seu João, minhas tias e tios e vó Lita tá aqui, todos estão em meu coração, no homem que eu me transformei. Então, muito obrigado a essa família que é o meu bem mais valioso, que é o meu refúgio, o meu porto seguro. Obrigado a todos meus amigos e amigas. Que sonharam esse sonho junto comigo. Queria agardecer a todos vocês na pessoa de Ana Paula, essa irmã que me acompanha há quase 25 anos. Nos conhecemos ainda na Universidade, atuamos no movimento estudantil, em projetos socias. Ana sempre esteve ao meu lado nos piores e nos melhores momentos da minha vida. Quando a gente poderia imaginar, minha irmã, que a vida nos traria até aqui para enfrentarmos juntos esse desafio? É com muita honra que divido com você a missão de trabalhar pelo povo dessa cidade.

É com muito amor que eu olho hoje para Salvador e me reconheço nela, uma cidade que está seguindo em frente, orgulhosa de si mesma e que sabe os desafios que ainda tem pela frente. Muito já foi feito. Construímos um hospital municipal que é hoje uma referência, requalificamos áreas de lazer em todos os bairros da cidade, devolvemos a mais bela orla de praia urbana do Brasil, construímos um dos mais modernos centros de convenções do mundo, reformamos as casas dos mais humildes e elevamos a educação municipal ao patamar de modelo para todo o País.

Aprendi com meu pai a importância do diálogo, do respeito. E não hesitarei um só momento se tiver de bater na porta do governo estadual ou federal em defesa dos direitos de Salvador. Estamos preparados, com os olhos voltados para o futuro, onde vislumbro a cidade em que todos desejamos viver, mais humana, mais justa, mais solidária. Obrigado a todas e a todos."