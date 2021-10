'Estamos crescendo no campeonato', analisa Nino após empate do Bahia com Palmeiras

O empate sem gols com o Palmeiras, na noite desta terça-feira (12), na Fonte Nova, não foi o resultado que o Bahia precisava na busca pela reação que o time tenta no Campeonato Brasileiro. Mas os pouco mais de quatro mil torcedores que estiveram no estádio no duelo que marcou a volta do público depois de um ano e sete meses ficaram satisfeitos com o desempenho do tricolor.

O Esquadrão impôs ritmo intenso do início ao fim da partida e criou boas chances para balançar as redes. Em noite inspirada, o goleiro Jailson salvou o time paulista. Mesmo assim, o tricolor saiu de campo aplaudido.

Ao fim do duelo, o lateral Nino Paraíba elogiou o elenco pela partida e disse que o Bahia vem crescendo na Série A do Brasileirão.

“Tenho que agradecer a Deus, que me dá muita força para ajudar os meus companheiros em campo. Poderíamos ter saído com o triunfo, mas não deu. Agora é continuar trabalhando, nosso time está crescendo muito e temos muito para conquistar no campeonato”, disse ele.

O ponto conquistado na Fonte Nova mantém o tricolor na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 27 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 28, mas entra em campo nesta quarta-feira (13), contra o Atlético-MG.

O próximo compromisso do Bahia na Série A será no sábado (16). O Esquadrão visita o América-MG, às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.