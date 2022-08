'Estamos preparados para fazer um grande jogo', avisa João Burse

Invicto no comando do Vitória, João Burse se preparou ao longo da semana para encarar o jogo mais importante desde que assumiu o time, em meados de junho. O confronto das 17h de sábado (13), às 17h, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão, vai definir o futuro rubro-negro na Série C do Brasileiro.

"Estamos preparados para todas as situações. Treinamos, executamos, e os atletas estão focados no que têm que fazer para que a gente possa chegar no jogo e fazer bem feito", garantiu o treinador durante entrevista coletiva concedida após o último treino preparatório para o jogo.

"Finalizamos agora a semana de preparação, uma semana fantástica, como todas as outras. Com muito trabalho, dedicação", completou Burse. Ele fez questão de assegurar que as traves do Vitória estarão bem protegidas na partida. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Dalton será substituído pelo prata da casa Yuri.

"Yuri está preparado. É um atleta de alto nível. Não só Yuri, como todos os atletas fizeram uma grande semana. Estamos preparados para fazer um grande jogo", afirmou Burse.

O treinador também não poderá contar com o volante Léo Gomes e o atacante Dinei, suspensos. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, machucado, é outro atleta que está fora. A vaga no meio campo deve ficar com João Pedro. Sánchez será o substituto na lateral. Dinei é baixa no banco de reservas.

Em compensação, João Burse poderá contar com o meia Eduardo, novamente à disposição após suspensão. Ele foi substituído por Gabriel Honório na vitória por 2x1 contra o Mirassol, na rodada passada.

A partida decide a classificação à segunda fase para o Vitória e o rebaixamento à Série D para a equipe gaúcha. O rubro-negro ocupa o 10º lugar, com 26 pontos, enquanto o Brasil de Pelotas amarga o grupo de degola, na 18ª posição, com 17.

"Eu sou um cara de fé. Deus nos capacita, nos protege, mas temos que fazer nossa parte. E temos feito nossa parte. Uma semana fantástica de trabalho, dedicação, concentração. Para que a gente possa ir para o jogo e transferir tudo isso e trazer a tão sonhada classificação", projetou Burse.