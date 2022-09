Estão abertas 4 mil vagas de curso preparatório para mercado de trabalho

O Movimento Pró-Criança, entidade sem fins lucrativos da Arquidiocese de Olinda e Recife, está abrindo 4.000 vagas para o curso gratuito do projeto Coletivo Online. A oportunidade é para jovens de 16 a 25 anos, que estejam no ensino médio ou já tenham concluído os estudos e more em qualquer cidade do Brasil.

Preenchidos esses requisitos, as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro pelo link https://bit.ly/COLETIVOCOELHOS20221 ou pelo WhatsApp (81) 98431.1529.

Realizado em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil, o Coletivo Online capacita os jovens para o mercado de trabalho com aulas teóricas e exercícios práticos. Ao todo, são 11 videoaulas que podem ser acompanhadas em uma plataforma exclusiva. Os links das atividades são disponibilizados por meio do WhatsApp.

Além do conteúdo teórico que ensina, por exemplo, como elaborar um currículo, a preparação para uma entrevista de emprego e como construir um plano de vida,há tarefas práticas que são acompanhadas de maneira remota por educadores para o esclarecimento de dúvidas se necessário.

Cada educando ou educanda faz o curso no seu ritmo, mas a partir deste semestre haverá a possibilidade de maratonar as videoaulas e atividades, concluindo a capacitação em apenas dois dias. Ao final, todos recebem certificado.“O curso dá ferramentas necessárias para que o jovem entenda como funciona o mundo do trabalho e como ele pode se posicionar nesse universo. No Coletivo Online, onde o jovem estiver ele pode acessar o curso, o conteúdo é atualizado e temos uma comunidade exclusiva de empregos com mais de 300 empresas parceiras”, afirma o educador social, Maykson Assunção.

Hérik Gomes, 25 anos, morador de Olinda (PE), fez parte do Coletivo Online em 2018. Para além da falta de networking, o jovem reconhece que tinha dificuldades de se expressar e pouco conhecimento sobre o mundo do trabalho, o que dificultava a conquista do primeiro emprego. O cadastro que conecta os jovens às instituições parceiras também deve ser feito por meio da plataforma exclusiva do projeto Coletivo Online.

"No Coletivo, eu adquiri conhecimento e habilidades que me levaram ao meu primeiro emprego comoatendente em uma rede de fast food. Em seguida, mudei para a área de telemarketing e estou na nova empresa há três anos. Para quem deseja fazer o Coletivo Online minha dica é que se empenhe e tenha foco", diz Gomes.

Outras informações sobre o curso, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98431.1529.

Sobre o Movimento Pró-Criança

O Movimento Pró-Criança desde 1993 garante cidadania para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio da educação complementar e profissionalizante.

Nesses 28 anos de história, foram quase 45 mil pessoas diretamente beneficiadas nas unidades da ONG no Recife (Coelhos e Recife Antigo) e na cidade de Jaboatão dos Guararapes (Piedade).

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social. É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar

movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que, há mais de 20 anos, tem como missão a transformação social em larga escala por meio da articulação de parceiros e da capilaridade do Sistema Coca-Cola Brasil.

Reconhecido por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de até 2030 elevar o patamar de milhares para milhões de jovens impactados por suas iniciativas, incluindo intencionalmente as perspectivas de equidade de gênero e raça. Para cumprir seu compromisso, redesenhou sua estratégia para focar exclusivamente na inclusão produtiva de jovens e expandiu novas formas de atuação para além de seus programas proprietários. Até hoje, o ICCB já beneficiou 426 mil pessoas.