Estão abertas as inscrições para 100 vagas em curso gratuito de formação em vendas

Se você tem entre 17 e 24 anos, é estudante do 3º ano do Ensino Médio na rede pública ou mesmo que já tenha concluído, tem renda familiar de até três salários mínimos e tem vontade de trabalhar com vendas, essa pode ser uma excelente oportunidade. Estão abertas as inscrições para cem vagas gratuitas no núcleo de Salvador (BA) da Escola Social do Varejo (ESV).

As inscrições vão até 31 de julho às 23h59 ou até atingir 2 mil candidatos. O programa do Instituto Grupo BIG é desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança e prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista. O programa completa dez anos em 2020 e será desenvolvido integralmente por Educação a Distância (EaD) em função da pandemia. O processo seletivo também será online. Para participar da seleção, basta preencher o formulário de inscrição online.

A proposta do curso é que entre seus diferenciais estão o foco no desenvolvimento de competências socioemocionais e o alto índice de inserção dos jovens no mercado de trabalho, que alcança 80%, a maioria em empresas de médio e grande porte.

Em função da pandemia do coronavírus, as aulas acontecerão integralmente por Educação a Distância (EaD), como já vem ocorrendo com as turmas do primeiro semestre. Desse modo, para participar, é necessário ter computador ou smartphone com acesso à internet. Ao fazer a inscrição, o jovem deve optar por dias da semana (terça e quinta ou quarta e sexta) e período (manhã ou tarde) em que possa participar de aulas virtuais.

Pela primeira vez, o processo seletivo terá todas as etapas realizadas remotamente. Nas primeiras semanas de agosto, serão realizadas triagem de adequação aos critérios estabelecidos (idade, escolaridade e renda), prova online de português e matemática, dinâmica de grupo virtual e entrevista individual. As informações e resultados de todas as etapas serão divulgados na página da ESV no Facebook (https://www.facebook.com/esvnacional) e em grupos de WhatsApp criados especificamente para o processo seletivo.

Para realizar a matrícula, os candidatos aprovados precisam providenciar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, atestado de matrícula e boletim escolar, título de eleitor, foto 3x4, certificado de reservista e carteira de trabalho. O início das aulas está previsto para a segunda quinzena de agosto.

O curso é integralmente gratuito e o certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará como curso de extensão. Após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho.